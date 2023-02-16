Пока Крым оккупирован, Украина не сможет восстановить экономику и обеспечить безопасность — Ходжес 16 февраля, 18:15 Ходжес предостерегает от заключения сделок с россиянами (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Крым, находящийся под оккупацией России, является военной базой, и Украина не сможет возобновить экономическую деятельность в черноморском регионе. Именно поэтому полуостров является «решающей площадкой» в этой войне, заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес во время Kyiv Jewish Forum.



Он отметил, что Черноморский флот россиян способен прерывать или блокировать коммерческие перевозки из Одессы. Что касается вопросов безопасности, Крым уже является стартовой площадкой для российских беспилотников и военно-воздушных сил.

Видео дня

"Мариуполь или освобожденные порты никогда не смогут восстановиться и стать функциональными, пока Россия контролирует доступ к морю. И мы знаем, что они (Россия — ред.) никогда не выполнят ни одного соглашения», — подчеркнул Бен Годжес.

По его мнению, вероятные переговоры о статусе Крыма являются ловушкой.

"Если Украина согласится или на нее будут оказывать давление для отказа от Крыма в рамках переговоров, россияне просто подождут пару лет, пока мы (союзники — ред.) не потеряем интерес, а затем начнут новое наступление. Поэтому я считаю, что Крым по этой причине является решающей площадкой. Когда Украина освободит Крым, то за ним последует и Донбасс», — заявил Годжес.

Он также подчеркнул, что для защиты суверенитета в долгосрочной перспективе Украина должна вернуть все утерянные территории и вступить в НАТО и ЕС. А Россия — быть привлечена к ответственности за совершенные военные преступления.

«Так и должно быть. И тогда, конечно, нужно долгосрочное соглашение о безопасности с Украиной, которое поможет ей подготовиться к любому будущему российскому нападению и быть способной сдержать его», — сказал Годжес.

Neue Zürcher Zeitung писало, что глава ЦРУ Уильям Бернс совершил тайную поездку в Москву в январе. Якобы он предложил диктатору Владимиру Путину пятую часть территории Украины для прекращения войны. Белый дом и Центральное разведывательное управление США опровергли эту информацию.

Инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Каждый год площадка собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств. KJF стартовал в 2019 году в Киеве, собрав 500 участников со всего мира. В последующие годы мероприятие проходит онлайн, а его аудитория по состоянию на 2021 год достигла почти 1 млн человек.

Официальным партнером этого форума стало ведущее еврейское мировое медиа Tablet. Медиапартнером является NV.