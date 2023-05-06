«Может привести к ядерной войне». Некоторые западные политики призывают Украину отказаться от попыток вернуть Крым — Ташева 6 мая, 16:46 Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева (Фото:Тамила Ташева/Facebook)

Постоянная представительница президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что некоторые западные политики предостерегают Украину от деоккупации Крыма, поскольку это может привести к «ядерной войне».

Об этом она сказала в интервью польскому агентству PAP.

«Некоторые западные политики предостерегают нас. Они полагают, что мы должны полностью отказаться от усилий вернуть Крым. Но я вас уверяю, что связь между Крымом и Украиной очень прочная, она идет еще с казацких времен и ничего этого не изменит», — прокомментировала Ташева.

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По ее словам, вопрос возвращения Крыма вызвал дискуссию среди западных политиков. По их словам, полуостров можно вернуть, но потенциальные последствия могут быть огромными как для полуострова, так и для Украины.

«Также были тезисы, согласно которым Крым никогда не был украинским. Я их хочу похвалить, потому что Крым никогда не был русским. Это были колонизированные территории, но с исторической преемственностью и крымско-татарскими корнями», — отметила она.

Ташева добавила, что для России Крым «священная» территория и ее владение являются навязчивой идеей Путина, поэтому некоторые люди на Западе опасаются, что в случае наступления в Крым РФ применит тактическое ядерное оружие.

Тамила Ташева отказалась раскрывать имена политиков, на которых она ссылается. Она уверена, что Россия не применит тактическое ядерное оружие, «ведь Путин понимает, что это для него точка невозврата и уничтожения всей системы, которую он преступно строил на оккупированных территориях».

«Мы освободили Херсон полгода назад и ничего не произошло, хотя, по мнению Москвы, это было так называемое нарушение территориальной целостности России. Согласно ядерной доктрине Путина, они должны были немедленно применить тактическое ядерное оружие», — подчеркнула постпред.

Ранее Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина возьмет Крым без боя.