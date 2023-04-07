В вопросе деоккупации Крыма Зеленскому следует учесть волю украинцев — Блинкен 7 апреля, 10:27 Энтони Блинкен (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о деоккупации Крыма должна принять Украина, а президент Владимир Зеленский «должен быть открыт» к воли украинцев.

Об этом сообщает Tagesschau.

«Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной», — сказал Блинкен.

При этом, по словам госсекретаря, Зеленский «должен быть открыт для воли украинцев».

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Блинкен подчеркнул, что США вместе со многими другими странами обязались поддерживать Украину и защищать ее территориальную целостность, суверенитет и независимость.

«Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели», — сказал он.

В интервью Financial Times замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к административной границе полуострова, однако Киев не исключает «путь освобождения силами нашей армии».

Комментируя это, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров посоветовал ориентироваться на слова главы государства.

24 февраля Зеленский вновь подчеркнул, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.



30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в феврале-марте 2023 года, 72% украинцев не считают переговоры с Россией действенным способом достижения мира.