Ким обыграл Трампа. Что означает обнаружение в КНДР секретных ракетных баз

Аналитики напоминают, что во время саммита с Трампом Ким Чен Ын не взял на себя конкретных обязательств

12 ноября в СМИ появились результаты исследования Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), согласно которому на территории КНДР расположены от 13 до 20 действующих секретных военных баз, где могут храниться мобильные ракетные комплексы, с ракетами, способными нести ядерные боеголовки.

Эти выводы основываются на анализе спутниковых снимков, интервью с перебежчиками, а также членами спецслужб и правительства. НВ собрало реакцию аналитиков, опубликованную в мировых СМИ, на появление этой информации.

Есть надежда на конкретизацию переговоров

Лиза Коллинз, сотрудник CNews в CSIS и один из авторов отчета, рассказала CNN, что, несмотря на подписанные Северной Кореей Пханмунджомскую декларацию (совместно с Южной Кореей) и Сингапурскую декларацию (совместно с США), которые, по-разному трактуются США и КНДР, для наблюдателей за Северной Кореей "было совершенно ясно, что Север не готов полностью отказаться от своей ядерной программы".

В то же время, CNN напоминает, что Северная Корея часто утверждала, что не может предоставить исчерпывающие сведения о местах расположения своих ядерных и ракетных объектов, поскольку они могут стать списком целей, если ситуация перерастет в вооруженный конфликт. По мнению Коллинз, есть надежда, что "такой анализ и данные помогут продвигать переговоры, а не вызовут больше блокировок".

Спутниковое фото одной из северокорейских ракетных баз / CSIS / Beyond Parallel, via DigitalGlobe 2018

"Это фактически избавит нас от одного из основных оправданий или причин, по которым Северная Корея не представила список", - заявила она, добавив, что "открытые и независимые данные" могут помочь процессу, поскольку официальные лица США могут опасаться публичного раскрытия информации что, по их мнению, может скомпрометировать их источники и методы ее получения.

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Коллинз также сказала, что, по ее мнению, одна из причин, по которой Северная Корея отменила последний раунд переговоров с госсекретарем США Майком Помпео, заключается в том, что они могут ориентироваться на "самые высокие уровни переговоров" - еще одну встречу Трампа и Ким Чен Ына. Однако она предупредила, что "без переговоров на рабочем уровне ничего не добиться, потому что именно на них происходит повседневная работа".

Это фактически избавит нас от одного из основных оправданий или причин, по которым Северная Корея не представила список

"Вы не можете получить список объектов, который можно верифицировать, если только эксперты по ядерному оружию не являются частью этого процесса. Собирается ли президент Трамп создавать список всех этих объектов? Знает ли он, где находятся хотя бы некоторые из этих мест? Я настроена по этому поводу скептически", - говорит Коллинз.

По ее мнению, необходимы переговоры на рабочем уровне, но северокорейцы "настроены на большую пакетную сделку", что возможно только при участии Трампа. Однако США следует сохранять осторожность и удерживать переговоры на рабочем уровне.

В то же время, эксперты отмечают, что Ким Чен Ын не предлагал прекратить производство Северной Кореей баллистических ракет или отказаться от них в одностороннем порядке. Кроме того, в день Нового года он, наоборот, пообещал продолжать производство баллистических ракет и развертывать те, которые уже прошли испытания.

КНДР ничего не обещала, а Трамп озвучил "вымысел"

Экс-министр обороны Чак Хэйгел заявил 12 ноября, что обнародованные спутниковые фотографии еще раз показывают, что комментарии Трампа по поводу Северной Кореи были "вымыслом".

"Северокорейцы не подписали никакого документа, в котором бы излагалось, какие меры они предпримут для денуклеаризации. Ничего не было утверждено, согласовано или подписано, за исключением того, что, по словам президента Трампа, они сказали, ... но теперь ... у нас есть совсем другая история, и это реальность, а не фантазия", - добавил он.

Випин Наранг, доцент кафедры политологии Массачусетского технологического института, изучающий распространение ядерного оружия, сказал CNN, что действия Ким Чен Ына не являются "обманом, так как он сказал на Новый год, что Северная Корея будет массово производить и развертывать ракеты, которые она уже испытала". Наранг добавил, что на опубликованных 12 ноября фотографиях - базы, "которые до того, как будет заключена сделка, Ким не может уничтожить, не подрывая собственную безопасность".

"Я думаю, что Ким все еще надеется на второй саммит, так же, как и Трамп. Он рассчитывает, что от Трампа с большей вероятностью можно добиться скидок и уступок, чем от Помпео. Поэтому, я думаю, они выжидают, чтобы понять, смогут ли они добиться второго саммита, прежде чем сделать что-нибудь провокационное, например, возобновить испытания или осуществить космический запуск. Если второй саммит сорвется, то, возможно, мы увидим возобновление испытаний, огонь и ярость", - заявил Наранг в комментарии The Guardian.

Вспомогательные объекты на ракетной базе КНДР, расположенной менее чем в 100 км к северу от демилитаризованной зоны / CSIS / Beyond Parallel, via DigitalGlobe 2018

Джеффри Льюис, эксперт по контролю над вооружениями в Институте международных исследований Миддлбери, рассказал CNN, что эксперты знают об этих объектах годами, и неудивительно, что они остаются действующими, учитывая заявление Ким Чен Ына в январе о том, что Северная Корея перейдет от исследований и разработок к массовому производству ядерных систем. "Ким не обманул Трампа, Трамп обманул себя", - сказал Льюис, отметив, что Северная Корея никогда не предлагала разоружение в одностороннем порядке.

О том, что Ким Чен Ын не соглашался прекратить разработку ядерного оружия или ракет в ходе переговоров с Трампом или Помпео, говорят и другие аналитики.

Ким не обманул Трампа, Трамп обманул себя

"Тот факт, что Северная Корея продолжала строить ядерное оружие и баллистические ракеты в разгар дипломатических переговоров на высоком уровне с Китаем, Южной Кореей и США, не должен был стать сюрпризом. Улучшение отношений с Пхеньяном может быть похвальной целью, но любое утверждение о том, что вопрос северокорейских ядерных и ракетных угроз был решен, - это либо принятие желаемого за действительное, либо целенаправленный обман", - заявил директор программы Азии в Центре Уилсона Абрахам Денмарк, передает ABC.

Марк Фицпатрик из Международного института стратегических исследований заявил Al Jazeera, что выводы CSIS не стали неожиданностью.

"Северная Корея в начале года заявила, что она продолжит массовое производство ракет и ядерного оружия, а здесь мы имеем более десятка баз, разрабатывающих и производящих ракеты", - сказал он.

"Я уверен, что разведывательные службы США уже неплохо осведомлены об этих базах, и теперь мы все еще лучше понимаем, что происходит", - добавил Фицпатрик.

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Однако, по словам Фицпатрика, отчет CSIS должен смутить Трампа.

"Я очень рад, что Северная Корея не проводила каких-либо ракетных испытаний, но хотя она их не проводит, она продолжает производить ракеты. Дональд Трамп, который объявил, что все в порядке, сел в лужу", - считает он.

Дональд Трамп, который объявил, что все в порядке, сел в лужу

Представитель президентского Синего дома в Сеуле Ким Ый Гем заявил, что сотрудники спецслужб Южной Кореи и США "внимательно следят" за базами КНДР, используя военные спутники, и что в отчете CSIS не содержится "ничего нового", передает Reuters. Особенно он раскритиковал предположения о том, что базы являются "обманом" со стороны северокорейцев или что существует какое-либо соглашение, согласно которому Пхеньян должен был объявить об их существовании.

"Северная Корея никогда не обещала закрыть эту ракетную базу", - заявил Ким Ый Гем, подразумевая одну из баз, которая была подробно описана исследователями CSIS. "Она никогда не подписывал никаких соглашений, никаких заключений, которые делали бы обязательным закрытие ракетных баз", - добавил он.

НВ