Денисова: Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому Сегодня, 21:30 71 Цей матеріал також доступний українською Игорь Гриб via Facebook Павел Гриб Игорь Гриб via Facebook

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что доступ врачей к обвиняемому в госизмене руководителю РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому и к украинцу Павлу Грибу должен быть синхронным.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека сообщила в Facebook.

По словам Денисовой, в Брюсселе она встретилась с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девинем.

"Люк Девинь сообщил мне, что недавно его представители встретились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Во время встречи речь шла о возможности доступа врачей к Кириллу Вышинскому, который подозревается в государственной измене. Украинская сторона готова обеспечить эти условия только при возможности синхронного доступа врачей к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, который находится в сверкритическом состоянии", - написала Денисова.

Павел Гриб исчез в августе 2017 в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял русский школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Оперативники спецслужбы зафиксировали, что весной 2014 года Вышинский поехал в Крым, где по заданию российского руководства принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку оккупации полуострова. За это президент России Владимир Путин закрытым указом наградил гражданина Украины Вышинского медалью за заслуги перед отечеством.