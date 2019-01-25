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Денисова: Раненого украинского военного Сороку обследует нейрохирург

Вчера, 22:07
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ЕРА

Россия незаконно удерживает украински моряков

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что раненого украинского военнослужащего, захваченного РФ, Василия Сороку обследует нейрохирург.

Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

“По моей просьбе Михаил Федотов договорился, что на следующей неделе (в понедельник-вторник) парня обследует нейрохирург”, – сообщила Денисова.

По словам омбудсмена, главный врач медицинского блока СИЗО Матросская тишина сообщил, что состояние здоровья украинского военнопленного удовлетворительное.

"Его обследование проводилось невропатологом и, по словам врачей, рука парня отекла из-за использования эспандера", - отметила она.

Ранее, Денисова потребовала от Москвы передать раненных украинских моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.

Теги:   Людмила Денисова Военные Россия

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