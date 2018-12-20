Денисова призвала Россию предоставить медицинскую помощь политзаключенному Грибу
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала омбудсмена РФ Татьяну Москалькову немедленно обеспечить лечением украинского политзаключенного Павла Гриба.
Об этом Денисова сообщила в Fаcebook.
По словам омбудсмена, дальнейшее пребывание Гриба в условиях СИЗО без надлежащего лечения может стать причиной возникновения внутренних кровотечений и критически опасно для его жизни.
Ранее, Европейский суд по правам человека призвал РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья Гриба.
12 декабря, заседание Северо-Кавказского окружного военного суда РФ не состоялось из-за ухудшения состояния здоровья Гриба. По словам отца политзаключенного, у Павла началась сильная боль в животе, рвота и повысилась температура тела.
Павел Гриб страдает портальной гипертензией. Это синдром повышенного давления, который может вызвать внутреннее кровотечение. Он требует ежедневного приема специальных лекарств.
Напомним, что Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.
По версии обвинения, Гриб якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.
Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест Гриба - до 24 апреля 2019 года.