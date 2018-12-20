Андрей Смирнов
Путин наврал с три короба
Александр Лиев
Оккупированный Крым. Итоги пятого турсезона
Александр Гольц
Тяжелый день для России
Иван Яковина
Мировая гибридная война. Что получает и теряет Путин

Денисова призвала Россию предоставить медицинскую помощь политзаключенному Грибу

Сегодня, 17:03
33
Цей матеріал також доступний українською

У Павла Гриба появились проблемы со здоровьем

Фото: Ігор Гриб via Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала омбудсмена РФ Татьяну Москалькову немедленно обеспечить лечением украинского политзаключенного Павла Гриба.

Об этом Денисова сообщила в Fаcebook.

По словам омбудсмена, дальнейшее пребывание Гриба в условиях СИЗО без надлежащего лечения может стать причиной возникновения внутренних кровотечений и критически опасно для его жизни.

Ранее, Европейский суд по правам человека призвал РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья Гриба.

12 декабря, заседание Северо-Кавказского окружного военного суда РФ не состоялось из-за ухудшения состояния здоровья Гриба. По словам отца политзаключенного, у Павла началась сильная боль в животе, рвота и повысилась температура тела.

Павел Гриб страдает портальной гипертензией. Это синдром повышенного давления, который может вызвать внутреннее кровотечение. Он требует ежедневного приема специальных лекарств.

Напомним, что Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест Гриба - до 24 апреля 2019 года.

Теги:   Людмила Денисова Павел Гриб Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 12:31

article_img
Путин заявил о переговорах с Медведчуком по вопросу освобождения украинских моряков

Последние новости

Компании/Рынки

Сегодня, 18:09

Антимонопольный комитет оштрафовал Укрспирт на 33 млн гривен
Страны

Сегодня, 17:56

У прославленного журналиста Spiegel, который выдумывал истории, отобрали награды
Геополитика

Сегодня, 17:55

В ЕС призвали освободить Бекирова и предоставить ему медицинскую помощь

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Белый дом в огне
6546
Олег Панфилов - фото
Олег Панфилов
Американская мечта. В Грузии разразился скандал
6162
Евген Глибовицкий - фото
Евген Глибовицкий
Четыре последствия того, что произошло в украинском православии
5673
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
12176
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
11099
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
8806
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29072
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25175
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20764

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться