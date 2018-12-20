Денисова призвала Россию предоставить медицинскую помощь политзаключенному Грибу Сегодня, 17:03 33 Цей матеріал також доступний українською У Павла Гриба появились проблемы со здоровьем Фото: Ігор Гриб via Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала омбудсмена РФ Татьяну Москалькову немедленно обеспечить лечением украинского политзаключенного Павла Гриба.

Об этом Денисова сообщила в Fаcebook.

По словам омбудсмена, дальнейшее пребывание Гриба в условиях СИЗО без надлежащего лечения может стать причиной возникновения внутренних кровотечений и критически опасно для его жизни.

Ранее, Европейский суд по правам человека призвал РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья Гриба.

12 декабря, заседание Северо-Кавказского окружного военного суда РФ не состоялось из-за ухудшения состояния здоровья Гриба. По словам отца политзаключенного, у Павла началась сильная боль в животе, рвота и повысилась температура тела.

Павел Гриб страдает портальной гипертензией. Это синдром повышенного давления, который может вызвать внутреннее кровотечение. Он требует ежедневного приема специальных лекарств.

Напомним, что Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест Гриба - до 24 апреля 2019 года.