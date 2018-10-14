14 октября 2018, воскресенье

Денисова призвала РФ дать удерживаемому в Крыму моряку попрощаться с умершей мамой

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Денисова требует в РФ освободить задержанное в Крыму судно

Денисова требует в РФ освободить задержанное в Крыму судно

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призывает РФ отпустить незаконно удерживаемый на территории оккупированного Крыма экипаж судна ЯМК-0041.

Об этом она сообщила в Facebook.

Насущная необходимость в освобождении экипажа связана со смертью матери одного из членов экипажа Геннадия Отичка.

«Проблема в том, что сейчас Геннадий не может с ней (мамой - ред.) попрощаться. Его загранпаспорт, как и у других членов экипажа, забрали еще в начале мая. Теперь мужчина не может уехать из аннексированного Крыма на похороны матери. Сейчас он просит меня задействовать всех, кого можно и на любых условиях, чтобы вернуться домой хотя бы на полдня», - добавила обмудсмен.

Она заявила, что использует все возможные способы воздействия на РФ, но все контакты Уполномоченного в РФ Татьяны Москальковой не отвечают.

Напомним, что 25 марта в Азовском море украинскими пограничниками были задержаны крымское рыболовецкое судно Норд под флагом РФ за нарушение порядка выезда из временно оккупированного Крыма.

4 мая российские силовики захватили в акватории Черного моря Украинский рыболовецкое судно ЯМК-0041. Судно и экипаж из пяти граждан Украины доставлены на территорию аннексированного Крыма.

10 мая российские пограничники задержали в Азовском море судно с двумя рыбаками без документов и доставили их в порт Ейска.

 

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