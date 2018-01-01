Денисова потребовала от России предоставления официальной информации о состоянии Сенцова
Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова потребовала от российского омбудсмена предоставления официальной информации о состоянии украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова.
Об этом она сообщила в Facebook.
"В связи с сообщением адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе об ухудшении состояния здоровья его подзащитного, а именно - "органического поражения сердца, печени и почек", обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой и советника Президента Российской Федерации, председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и человека Михаила Федотова", - написала омбудсмен.
Денисова заявила, что просит немедленно предоставить исчерпывающую официальную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова.
Ранее адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе заявил, что у Сенцова после голодовки обнаружено органическое поражение сердца, печени и почек.
Украинского режиссера Олега Сенцова задержали российские силовики в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.
25 августа 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.
В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России. Однако 6 октября он был вынужден прекратить ее в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.
За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.
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В Киеве несколько сотен человек вышли на акцию в поддержку Сенцова
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