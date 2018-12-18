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Денисова потребовала от России предоставить помощь Клыху

Сегодня, 19:07
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Станислав Клых

Фото: Татьяна Щур via Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала от РФ предоставить медицинскую помощь украинскому политзаключенному Станиславу Клыху. 

Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

"Я срочно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и Советнику Президента РФ, Председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с требованием немедленно принять меры по обеспечению медицинского ухода, а также диагностике и лечению болезней, о которых указал Станислав в своем письме", - сообщила она.

По словам Денисовой, Клых планирует начать голодовку.

Ранее, Клых в письме сообщил об ухудшении состояния здоровья и подозрении на возникновение онкозаболевания.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения. Согласно приговору, Карпюк должен провести в тюрьме первые 10 лет, Клых - первые 9 лет, потом оба должны быть отправлены в колонию строгого режима.

Российские власти обвиняют украинцев Клыха и Карпюка в том, что они якобы воевали в 1994-1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Дудаева.

Оба отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а их показания были получены российским следствием под пытками.

В феврале 2016 года российская правозащитная организация Мемориал признала Карпюка и Клыха политзаключенными.

Теги:   Людмила Денисова Клых Россия

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