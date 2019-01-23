Денисова потребовала от России направить раненых моряков на лечение в нейтральную страну 23 января, 18:04 202 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Россия удерживает украинских моряков ЕРА

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала от Москвы передать раненных украинских моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

Об этом омбудсмен написала в Facebook.

"Я требую от РФ направить раненых военнопленных в третью (нейтральную) страну, для предоставления им квалифицированной медицинской помощи. Это соответствовало бы положениям Женевской конвенции 1949 года", - написала Денисова.

Денисова обратилась с заявлением к главам диппредставительств стран ЕС, в котором сообщила о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих и призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.