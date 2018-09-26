Денисова обратилась в Красный Крест с просьбой срочно способствовать визиту врачей к Балуху

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к вице-президенту Международного Комитета Красного Креста Жилю Карбоньеру срочно способствовать визиту врачей к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху из-за ухудшения его состояния после избиения в симферопольском СИЗО.

"После физического насилия со стороны администрации пенитенциарного учреждения он получил многочисленные ушибы печени, спины и головы. Балуху не оказывается медицинская помощь по состоянию на настоящее время, несмотря на крайне тяжелое состояние заключенного, а именно боль в сердце, сопровождающуюся отрыжкой и рвотными рефлексами, постоянную боль в области печени, спины и головы", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

Омбудсмен отметила, что ее обращение к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой не дало результата.

"Даже после моих обращений к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой до сих пор ему не предоставлено медицинской помощи. Уполномоченный РФ не отреагировала и на мое предложение относительно посещения Кирилла Вышинского одновременно с моим визитом к Владимиру Балуху. Владимиру сейчас жизненно необходима квалифицированная медицинская помощь. Надеюсь, что в ближайшее время Международный Комитет Красного Креста направит к нему независимых медицинских работников", - подчеркнула украинский омбудсмен.

Напомним, украинского активиста Владимира Балуха 13 сентября сильно избили в СИЗО оккупированного Симферополя.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули обвинения в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.

Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку. После месяца голодовки он согласился принимать по два стакана овсяного киселя и 50-70 г ржаных сухарей в день. Его протестная голодовка продолжается.