Денисова обратилась к комиссару Совета Европы из-за необходимости лечения моряков, захваченных РФ Сегодня, 20:32 61 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Россия удерживает украинских моряков ЕРА

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович из-за необходимости надлежащего лечения украинских военнопленных моряков.

Об этом омбудсмен написала в Facebook.

Кроме Миятович Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову.

"Украинские раненные моряки Андрей Эйдер, Василий Сорока и Андрей Артеменко нуждаются в качественном лечении и оперативном вмешательстве. Поэтому я немедленно обратилась к комиссару Совета Европы Дуне Миятович, к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову", - написала она.

Омбудсмен подчеркнула, что согласно принятой резолюцией ПАСЕ РФ призвали соблюдать нормы Женевской конвенции.

"Поэтому, если российская сторона не может обеспечить надлежащие условия для качественного лечения и последующей реабилитации, она должна передать раненых украинских моряков в третью нейтральную страну", - добавила Денисова.

Ранее, Денисова потребовала от Москвы передать раненных украинских моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.