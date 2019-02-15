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Денисова написала письмо Москальковой касательно доступа врачей к Грибу и Вышинскому

Сегодня, 22:21
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Игорь Гриб via Facebook

Павел Гриб

Омбудсмен Людмила Денисова написала письмо российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой о синхронном доступе врачей к руководителю РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому и к политзаключенному Павлу Грибу.

Об этом она сообщила в Facebook.

“Во время общения с европейским дипломатом мне стало известно, что Москалькова хочет, чтобы мы обеспечили доступ независимых врачей к Кириллу Вышинскому. В письме подтвердила, что не буду возражать, но при условии одновременного допуска врачей к Павлу Грибу, который находится в сверхкритическом состоянии”, - написала омбудсмен.

По словам Денисовой, сейчас она ждет реакции от российской стороны на свое предложение.

Павел Гриб исчез в августе 2017 в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял русский школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. Оперативники спецслужбы зафиксировали, что весной 2014 года Вышинский поехал в Крым, где по заданию российского руководства принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку оккупации полуострова. За это президент России Владимир Путин закрытым указом наградил гражданина Украины Вышинского медалью за заслуги перед отечеством.

Спецтема   Украинские политзаключенные в РФ

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