Лукашенко очень боится. В белорусской армии есть максимум 10 тысяч боеспособных подразделений — Денисенко 12 марта, 11:27 Цей матеріал також доступний українською Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко боится вступать в войну против Украины, а в самой Беларуси боеспособных подразделений максимум 10 тысяч, заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в ходе телемарафона.

«С позитива — открытие белорусского фронта не состоялось. Судя по всему, Лукашенко очень боится начала подобных боевых действий, он понимает, что его время как президента Беларуси с этого момента по сути будет закончено», — сказал он.

По его словам, в Беларуси небольшая армия.

«В Беларуси небольшая армия, там всего 40 тысяч человек. Боеспособных подразделений, по разным оценкам, 5−8, максимум 10 тысяч. Бросить эту армию сюда сейчас, при этих условиях — значит получить несколько тысяч гробов. Население Беларуси категорически против подобных авантюр», — сказал Денисенко.

Чиновник считает, что Лукашенко будет делать все от него зависящее, чтобы никакого вторжения со стороны наземной Беларуси в ближайшее время не было.



Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военнослужащие готовы к возможному вторжению Беларуси на территорию Украины.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко 11 марта сказал Владимиру Путину, что Украина якобы «подготовила позиции для нанесения удара по Беларуси».

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусам и предупредил, что командование российских оккупационных войск готовит провокации — удары по ряду населенных пунктов, расположенных у украинско-белорусской границы.

Впоследствии в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла удар по н.п. Копани в Беларуси у границы с Украиной. В министерстве обороны Беларуси опровергли информацию об ударах по территории страны.

Россия, начавшая 24 февраля полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летают самолеты и ракеты, идет техника. Также режим Лукашенко разрешил перевозить своей железной дорогой российские ракеты.

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