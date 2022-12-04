Расконсервирование оружия и психологическое давление: в МВД Украины отреагировали на визит Шойгу в Беларусь 4 декабря, 11:50 Вадим Денисенко (Фото:МВД Украины/Telegram)

Визит главы минобороны РФ Сергея Шойгу в Минск может преследовать две цели. Это психологическая операция и подталкивание белорусского диктатора Александра Лукашенко на конкретные действия по содействию войны против Украины.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.

«Я думаю, в этом есть два момента. Во-первых, это действительно психологическая операция против Украины. Потому что любой визит будет вызывать много тревожности и других психологических вещей на территории нашей страны. С другой стороны, это подталкивание Беларуси к ответным действиям», — заявил он.

Видео дня

По словам Денисенко, вероятно, между сторонами проходили разговоры о дальнейшей расконсервации белорусских вооружений для передачи россиянам.

«Потому что начиная с июня одним из главных поставщиков оружия для России стала Республика Беларусь», — отметил Денисенко.

Тем не менее, несмотря на то, что РФ увеличивает свою группировку в РБ, «ударного кулака» там еще нет.

«Они еще не готовы к началу наступательных действий на территории Украины», — советник министра.

Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу, 3 декабря, прибыл в Минск, где провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также белорусским министром обороны Виктором Хрениным.

По данным Института изучения войны (ISW), такие действия были предприняты, чтобы, вероятно, оказать давление на Беларусь в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины.