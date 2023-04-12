Шмыгаль попросил у главы Пентагона F-16 и дальнобойные ракеты 12 апреля, 19:12 Денис Шмыгаль совершает визит в Канаду и США (Фото:Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram)

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в среду, 12 апреля, повторил просьбу передать Украине истребители F-16 и ракеты большой дальности. Об этом сообщает телеканал CNN.

В начале встречи с главой Пентагона Шмыгаль подчеркнул, что Украина выиграет войну, развязанную Россией, но чтобы сделать это быстрее и с меньшими потерями, ей нужна интенсивная военная поддержка.



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Остин не стал комментировать конкретные запросы, но пообещал, что в США расширят производство военной техники для Украины. Он также поблагодарил Украину за «беспрецедентный уровень прозрачности», гарантирующий, что помощь союзников остается в руках защитников Украины.

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У себя в Telegram украинский премьер написал, что обсудил с главой Пентагона первоочередные нужды Украины для успешного контрнаступления и совместную работу над «новыми мощностями в будущем». Он поблагодарил Остина за мощную военную поддержку и создание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн).

«Для скорейшей победы Украине нужно также больше оружия: ПВО, тяжелой артиллерии и техники, минометов и боеприпасов к ним», — напомнил Шмыгаль.



Накануне премьер-министр Украины провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто.