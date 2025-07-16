100 млрд евро для Украины. Урсула фон дер Ляйен представила проект бюджета Евросоюза на 2028−2034 годы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект нового бюджета Европейского союза — на период с 2028 по 2034 год — общим размером в 2 трлн евро.

Об этом сообщает 16 июля телеканал Euronews.

«Он (проект нового бюджета — ред.) более стратегический, более гибкий, более прозрачный. Мы инвестируем больше в нашу способность реагировать и больше в нашу независимость», — заявила чиновница.

По словам фон дер Ляйен, проект перестраивает структуру бюджета по трем основным направлениям.

200 м лрд евро на внешнюю деятельность, включая 100 миллиардов евро для Украины;

евро на внешнюю деятельность, включая 100 миллиардов евро для Украины; 865 м лрд евро на сельское хозяйство, рыболовство, политику сплочения и социальную политику;

евро на сельское хозяйство, рыболовство, политику сплочения и социальную политику; 410 м лрд евро на конкурентоспособность, включая исследования и инновации.

Как говорит глава ЕК, хотя прямые взносы государств-членов Евросоюза будут покрывать большую часть бюджета, проект также предусматривает введение новых общеевропейских налогов на электрические отходы, табак и доходы крупных корпораций.

При этом все финансовые пакеты для стран-членов будут обусловлены соблюдением принципа верховенства права — ключевое изменение в ответ «на откат демократии в Венгрии», отметила фон дер Ляйен.

«Мы обеспечим ответственное расходование средств и полную подотчетность с помощью надежных гарантий, четких условий и правильных стимулов. Это служит интересам граждан», — подытожила глава Еврокомиссии.

10 июля стало известно, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме (URC2025) объявила о начале работы Европейского флагманского фонда реконструкции Украины для восстановления предприятий и жилья.

Позднее в тот же день она сообщила, что Европейский Союз выделит новые пакеты финансовой поддержки Украины, в том числе и в рамках программы Ukraine Facility.

«В этом году мы обеспечим 84% внешних финансовых потребностей Украины. В рамках этой поддержки я анонсирую 1 млрд евро макроэкономической поддержки, я также анонсирую более чем 3 млрд евро в рамках Украинского Механизма (Ukraine Facility). Эти гарантии и гранты предоставляют возможность открыть путь к пакету инвестиций в 10 млрд евро на рост, восстановление и реконструкцию Украины», — заявила глава ЕК.