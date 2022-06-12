«Желаю поражения». Глава МИД Латвии опубликовал «поздравление» с днем России 12 июня, 12:28 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Латвии в день России пожелал РФ поражения (Фото:Edgars Rinkēvičs)

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс пожелал России в день национального праздника 12 июня потерпеть поражение в войне против Украины.

«Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства», — написал министр в своем Twitter.

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Ранее Ринкевичс призвал не переживать за "эмоциональное благополучие" государств-агрессоров, потому что они этого «не оценят».



Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Россию не стоит «унижать», чтобы после прекращения боевых действий в Украине можно было проводить «дипломатические переговоры».



Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину.



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