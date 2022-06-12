«Желаю поражения». Глава МИД Латвии опубликовал «поздравление» с днем России

12 июня, 12:28
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Глава МИД Латвии в день России пожелал РФ поражения (Фото:Edgars Rinkēvičs)

Глава МИД Латвии в день России пожелал РФ поражения (Фото:Edgars Rinkēvičs)

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс пожелал России в день национального праздника 12 июня потерпеть поражение в войне против Украины.

«Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства», — написал министр в своем Twitter.

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https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1535848661787213824?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1535848661787213824%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F06%2F12%2F7141094%2F
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Ранее Ринкевичс призвал не переживать за "эмоциональное благополучие" государств-агрессоров, потому что они этого «не оценят».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Россию не стоит «унижать», чтобы после прекращения боевых действий в Украине можно было проводить «дипломатические переговоры».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Латвия Страны Балтии МИД Латвии Война России против Украины

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