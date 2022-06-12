Госсекретарь США пожелал россиянам в день России жить без репрессий и пользоваться правами человека

12 июня, 22:40
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Lucy Nicholson)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Lucy Nicholson)

Госсекретарь США Энтони Блинкен пожелал россиянам в день России жить без репрессий и иметь возможность пользоваться правами человека. Об этом сообщается в обращении к россиянам на сайте Госдепа.

«Российские граждане, как и люди во всем мире, заслуживают того, чтобы жить без репрессий и иметь возможность пользоваться своими правами человека и основными свободами, не опасаясь возмездия», — сказал он.

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Блинкен подчеркнул, что это включает в себя возможность высказывать свое мнение и мирно участвовать в гражданской и политической деятельности в своей стране.

«К сожалению, это не реальность сегодняшней России, где Кремль усилил репрессии против гражданского общества и независимых СМИ. Слишком много российских граждан находятся за решеткой за „преступление“ — говорить властям правду о действиях своего правительства», — сказал он.

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Блинкен добавил, что эти внутренние репрессии происходят в то время, когда Кремль ведет ничем не спровоцированную и ничем не оправданную войну против суверенного, соседнего государства. Правительство России пытается держать своих граждан в неведении относительно зверств, которые оно совершает против народа Украины, добавил он.

По словам госсекретаря, война Кремля оставила Россию в международной изоляции и лишает российских граждан возможности строить лучшее будущее в гармонии со своими соседями.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Госдеп США Энтони Блинкен

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