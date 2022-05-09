«Не хватило денег, чтобы расчистить небо». В Минобороны Литвы высмеяли отмену авиашоу в Москве 9 мая, 16:21 Цей матеріал також доступний українською 9 мая в Москве, 2022 год (Фото:Pool via REUTERS)

В Москве 9 мая прошел военный Парад победы, однако запланированный пролет авиации над главной площадью России отменили якобы из-за погоды. В Литве допустили, что у российского диктатора Владимира Путина не хватило денег для разгона облаков.

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Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас высмеял Путина за то, что тот не смог «купить химикаты и расчистить небо».

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«Сегодня небо в Москве было пасмурным. Судя по всему, у Путина нет денег, чтобы купить химикаты и расчистить небо», — написал он в своем Twitter.

Министр также раскритиковал речь Путина на параде. Анушаускас отметил, что глава Кремля без эмоций «нес старую пургу».

«Ничто не сравнится со вчерашним выступлением (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского об окончании Второй мировой войны», — добавил Анушаускас.

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