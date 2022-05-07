Путин пытается исказить историю, чтобы оправдать войну против Украины — заявление Блинкена к 77-й годовщине Дня победы в Европе 7 мая, 19:23 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Несмотря на попытки российского диктатора Владимира Путина перекрутить историю Второй мировой войны, чтобы оправдать развязанную им войну, именно народ Украины воплощает дух тех, кто победил тогда. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем обращении к 77-летию победы над нацистами в Европе.



Война России против Украины — главные события 8 мая

По его словам, хотя люди чествуют освобождение многих стран от нацистов и их коллаборантов, «важно также признать тех, кто был вынужден страдать от тирании еще многие десятилетия, пока наконец не заявил о свободе выбора своего собственного пути».

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«Поскольку в Европе снова бушует война, мы должны усилить нашу решимость противостоять тем, кто сейчас стремится манипулировать исторической памятью, чтобы продвигать собственные амбиции. Победу союзников над нацистами следует уважать как достижение коллективного героизма и жертвенности. Президент Путин пытается перекрутить историю, чтобы попытаться оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины. Изучающие прошлое знают, что президент Зеленский и храбрый народ Украины воплощают дух победителей во Второй мировой войне. Они мужественно защищают свою страну, свою демократию и законное будущее Украины в целостной, свободной и мирной Европе», — подчеркнул Блинкен.

Американский госсекретарь назвал «священной обязанностью перед павшими» говорить правду о прошлом и поддерживать всех, кто сейчас стоит на защите свободы.

Ранее телеканал CNN сообщал, что 9 мая российский диктатор Владимир Путин может объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции». Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ заявлял о планах РФ объявить о мобилизации 9 мая. Кремль отрицает информацию как об официальном объявлении войны готовящейся Украине, так и о планах начать мобилизацию.

8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. В последние семь лет память обо всех погибших в 1939—1945 годах государство чтит одновременно со всем миром. 9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом.

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