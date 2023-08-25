Зеленский провел переговоры с Байденом 25 августа, 08:08 Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:www.facebook.com/zelenskiy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Facebook в пятницу, 25 августа.

По словам Зеленского, он поблагодарил Байдена за поздравления с Днем Независимости.

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Зеленский заявил, что США взяли на себя ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины.

«Это решающее лидерство сделало возможным нашу борьбу и направило дугу истории в сторону добра», — сказал он.

По его словам, Украина и США вместе доказывают, что свобода и независимость стоят того, чтобы за них бороться.

Глава государства поблагодарил Байдена, Конгресс США и всех американцев.

«Вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей», — сказал он.

В четверг, 24 августа, президент США Джо Байден сообщил, что США вводят новые санкции против России, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в страну-агрессора РФ.

Минфин США обнародовал список физических и юридических лиц, которые попали под санкции за причастность к депортации детей.