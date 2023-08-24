Пожелал «мира» и вспомнил о фашистах. Лукашенко цинично поздравил украинцев с Днем независимости Украины

24 августа, 11:31
Поделиться:
Диктатор Лукашенко (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Диктатор Лукашенко (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко цинично поздравил украинцев с Днем независимости Украины.

Поздравление диктатора было опубликовано в Telegram-канале Пул первого, который связывают с Лукашенко.

«Многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении. Испокон веков наши предки торговали, создавали семьи и воспитывали детей, вместе мужественно боролись с фашизмом, отстраивали общее государство в первые послевоенные пятилетки», — заявил диктатор.

Видео дня

По словам Лукашенко, украинцев и белоруссов «по сегодняшний день» «объединяют такие черты характера, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим и своим традициям, самобытной культуре».

Читайте также:

Александр Лукашенко (Фото:Getty Images) «Я соагрессор». Что Лукашенко рассказал о Путине и кто такая Диана Панченко, которая брала у него интервью

«Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона», — сказал он.

Диктатор заявил, что Украина и Беларусь «должны использовать» «ценность» соседства «ради прекращения конфронтации».

Лукашенко цинично заявил, что Беларусь «готова сделать для этого все необходимое и даже больше».

Белорусский диктатор пожелал всем жителям Украины, «чтобы в очень скором времени на их земле воцарился бесценный и такой нужный всем людям доброй воли мир».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко День Независимости Украины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X