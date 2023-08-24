Пожелал «мира» и вспомнил о фашистах. Лукашенко цинично поздравил украинцев с Днем независимости Украины 24 августа, 11:31 Диктатор Лукашенко (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко цинично поздравил украинцев с Днем независимости Украины.

Поздравление диктатора было опубликовано в Telegram-канале Пул первого, который связывают с Лукашенко.

«Многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении. Испокон веков наши предки торговали, создавали семьи и воспитывали детей, вместе мужественно боролись с фашизмом, отстраивали общее государство в первые послевоенные пятилетки», — заявил диктатор.

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По словам Лукашенко, украинцев и белоруссов «по сегодняшний день» «объединяют такие черты характера, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим и своим традициям, самобытной культуре».

«Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона», — сказал он.

Диктатор заявил, что Украина и Беларусь «должны использовать» «ценность» соседства «ради прекращения конфронтации».

Лукашенко цинично заявил, что Беларусь «готова сделать для этого все необходимое и даже больше».

Белорусский диктатор пожелал всем жителям Украины, «чтобы в очень скором времени на их земле воцарился бесценный и такой нужный всем людям доброй воли мир».

