Украинская разведка не исключает провокаций на День Независимости 17 августа, 17:01 Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

Военная разведка допускает, что Россия может совершить провокации на 24 августа, потому что страну-террориста особенно раздражает упоминание о независимости Украины.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Представитель ГУР сообщил, что украинские силы «на пределе возможностей» защищают украинское небо «и в будни, и в праздники».

Видео дня

«Мы понимаем, что особенными раздражителями для врага являются все символы украинской государственности. Россия ведет геноцидную войну и реализовывает геноцид украинского народа, поэтому само упоминание о независимости Украины … являются для них особенно раздражающим. Да, провокации могут быть», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что и в другие дни гражданские и военные должны быть готовы к ракетным ударам страны-агрессора.

«И в принципе фактически весь арсенал вооружений и средств, который у них есть, они уже использовали в этой преступной, геноцидной войне против украинцев», — добавил он.

В нынешнем году Украина снова будет отмечать День Независимости в условиях полномасштабного вторжения РФ. В прошлом году только в этот день воздушную тревогу в Киеве и всех областях страны объявляли 189 раз.