День независимости США: Стратком назвал пять причин, почему помощь Вашингтона так важна для Украины

4 июля, 14:28
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США (Фото:Посольство США в Украине via Facebook)

США (Фото:Посольство США в Украине via Facebook)

4 июля Соединенные Штаты отмечают День независимости. В Центре стратегических коммуникаций объяснили, почему помощь США для Украины является важной в войне со страной-агрессором Россией.

Об этом говорится в заметке Центра стратегических коммуникаций в Telegram.

1. США не стали мириться с попытками Кремля разрушить мировой порядок и проявили глобальное лидерство в обуздании агрессора.

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2. Соединенные Штаты возглавили коалицию поддержки Украины с первых дней полномасштабного вторжения.

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3. Киев благодарен Вашингтону за колоссальную военную, экономическую и политическую помощь в отпоре российскому захватчику.

4. Американское оружие демонстрирует впечатляющие преимущества на поле боя в Украине.

5. Активная роль США и союзников показала, что слухи от российской пропаганды о «упадке Запада» сильно преувеличены.

Администрация президента США Джо Байдена 27 июня объявила о новой партии военной помощи Украине на $500 миллионов для поддержки контрнаступления ВСУ.

Пакет включает ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ, а также дополнительную бронетехнику, противотанковые системы, критически важные боеприпасы и другое оборудование.

Общая сумма вместе с гуманитарной и финансовой помощью США для Украины превышает $76 млрд.

Инфографика: NV
Инфографика: NV
Редактор: Юлия Завадская

Теги:   США Военная помощь День независимости США Центр стратегических коммуникаций

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