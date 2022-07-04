День независимости США: Зеленский поздравил Байдена, Лукашенко обратился к американцам, а Путин проигнорировал

4 июля, 14:58
Сегодня США празднуют День независимости (Фото:Wesley Tingey/Unsplash)

Сегодня США празднуют День независимости (Фото:Wesley Tingey/Unsplash)

В понедельник, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил американцев и президента Джо Байдена с Днем независимости США.

«Желаю дружественному народу США мира и процветания. Ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в защите Украиной общих ценностей — свободы, демократии и независимости», — написал он в своем Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1543843595509170176

Белорусский диктатор Александр Лукашенко не обошел этот день вниманием, поздравив с Днем независимости американцев и пожелав им «простых вещей».

«В этот праздничный день желаю всем американцам простых вещей, которые понятны каждому и объединяют всех людей независимо от уровня благополучия и цвета кожи: крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно, только если мы будем стремиться к этому вместе», — приводит его словам Белта.

Лукашенко призвал забыть про разногласия и объединить усилия с целью поиска выхода из сегодняшней «очень тревожной и небезопасной ситуации».

Российский диктатор Владимир Путин в этом году проигнорировал поздравления.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости США.

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«Путин в этом году не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости, этот год стал кульминацией недружественной политики со стороны США», — сказал он пропагандистам РИА Новости.

4 июля американцы празднуют День независимости США. 246 лет назад представители тринадцати колоний Великобритании на территории Северной Америки приняли документ, провозглашающий новое суверенное государство.

Отношения РФ и США существенно ухудшились с началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Беларусь поддерживает войну России против Украины, предоставляя свою территорию для наступления и ракетных ударов по украинским городам.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Владимир Путин Александр Лукашенко День независимости США Владимир Зеленский

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