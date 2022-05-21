День Европы. Насколько Украина приблизилась к вступлению в ЕС за три месяца войны 21 мая, 05:43 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Совместный брифинг президента Евросовета Шарля Мишеля (слева) и премьера Украины Дениса Шмыгаля (справа) в Одессе, 9 мая 2022 года (Фото:Ukrainian Governmental Press Service/Handout via REUTERS)

Война России против Украины значительно ускорила процесс евроинтенграции нашей страны. 21 мая, в День Европы, НВ рассказывает, насколько Украина продвинулась на этом пути за последние три месяца и как относятся к ее евроинтеграции разные страны ЕС.

Заявка на членство в ЕС

Буквально накануне российского вторжения, 23 февраля президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявили, что Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС, а Литва и Польша будут поддерживать ее в этом.

Видео дня

А на пятый день войны, 28 февраля, Зеленский подписал исторический документ — заявку на вступление в Евросоюз, которая в тот же день была отправлена в Брюссель.

Тогда же президенты восьми стран Европы — Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении — в открытом письме призвали предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Президенты стран ЕС также выразили солидарность с Украиной и ее народом.

Обсуждение заявки Украины

1 марта заявка на вступление Украины в ЕС была зарегистрирована. Представитель Украины при Европейском Союзе (ЕС) и Европейском сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил, что вручил ее постоянному представителю ЕС главенствующей в совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косте. По словам Ченцова, это означает, что процедура рассмотрения заявки началась.

О том, что заявка Украины о вступлении в ЕС по ускоренной процедуре зарегистрирована в этот день, сообщил также глава Офиса президента Андрей Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 1 марта по видеосвязи в Европарламенте. Во время этого выступления он подчеркнул, что Украина объединила страны ЕС ценой тысяч погибших.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 1 марта, что Украина добивается немедленного и полноценного вступления в состав ЕС.

«Лучшее решение, которое сейчас может принять Европейский Союз, — это немедленно принять Украину в свой состав. Прямо сейчас сделать Украину полноправным членом ЕС. Исторические времена требуют больших и исторических решений, способных коренным образом изменить динамику событий. Это решение — именно такое», — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

7 марта президент Евросовета Шарль Мишель после переговоров с Зеленским заявил, что заявка Украины на членство в ЕС будет обсуждаться в ближайшие дни.

«Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС Украине непоколебимы. Мы обсудим заявку Украины на членство в ближайшие дни», — написал Мишель на своей странице в Twitter.

Кто в ЕС против ускоренного вступления Украины

В тот же день, 7 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов сообщило, что несколько стран Европейского Союза отказываются от призывов блока предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже на этой неделе.

В частности, речь шла о Германии и Нидерландах, которые хотят, чтобы сначала исполнительный орган ЕС высказал свое мнение о готовности Украины к процессу обретения членства, прежде чем принимать политическое решение.

По словам одного из дипломатов, некоторые страны хотят сосредоточиться на практической поддержке Украины и прекращении войны, начатой Россией, «а не на процессе, который может длиться как минимум десятилетие».



10 марта президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом лидеров ЕС заявил, что не считает возможным вступление Украины в состоянии войны в Евросоюз.

Комментируя журналистам просьбу Украины об ускоренном вступлении в ЕС, Макрон сказал: «Страна в состоянии войны? Я так не думаю… Должны ли мы закрыть дверь и сказать „никогда“? Это было бы несправедливо».

Комментируя дискуссии по поводу членства Украины в ЕС в видеообращении 10 марта, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, ее народ и армия уже сделали все, чтобы их хотели видеть в Евросоюзе.

«Я считаю, что наш народ, государство, армия уже сделали все, чтобы нас хотели видеть там, среди равных, чтобы нас туда пригласили. Это финальный экзамен для Европы. Среди лидеров стран есть те, кто нас поддерживает, а есть те, кто поддерживает только себя», — сказал он

Зеленский напомнил, что народы Европы поддерживают Украину на фоне полномасштабного вторжения России. По его мнению, «если бы именно люди решали [вопрос] о нашем членстве в ЕС, они бы точно выбрали народ Украины».

«Сегодня, когда я вижу поддержку народов каждой страны на площадях столиц Европы, я знаю: украинский народ уже в Евросоюзе. Ну а политики — я уверен, что они подстроятся. Желательно быстрее», — добавил президент.

23 марта, во время обращения к парламенту Франции, Зеленский заявил, что ожидает вступления Украины в Евросоюз во время председательства в нем этой страны. Франция стала председателем Совета ЕС 1 января 2022 года и сохранит эту роль по 30 июня 2022 года.

В обращении к Евросовету 25 марта президент Украины призвал его «не опоздать» принять Украину в ЕС.

В этот же день премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что быстрое принятие Украины в ЕС вызовет разочарование в странах Западных Балкан, в частности в Северной Македонии и Албании.

Рютте добавил, что не существует ускоренной процедуры вступления в ЕС.

«Если бы мы это сделали, мы бы превратили процесс вступления в ЕС в политический процесс, а этого не должно быть», — резюмировал он.



Результаты саммита ЕС

Лидеры Европейского союза по итогам саммита в Версале 10 марта заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а также отметили, что «Украина принадлежит к нашей европейской семье». О предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС в документе не упоминается.

Комментируя это заявление, экс-министр иностранных дел Павел Климкин подчеркнул, что Еврокомиссия работает над заявкой Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре.

«Не разгоняйте „зраду“ о саммите ЕС вчера. Нашу заявку Еврокомиссия обработает по ускоренной процедуре. Процесс пошел. После победы у нас очень много работы», — написал он в Twitter.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после неформального саммита лидеров Евросоюза на 100% стало известно, что Украина станет членом ЕС.

«Теперь это вопрос времени. Если до начала войны мы гипотетически мечтали о том, что когда-то станем членом Евросоюза, то теперь мы однозначно им станем. Мы будем работать над тем, чтобы это произошло как можно скорее. Авторитет президента Зеленского в Европе настолько высокий, что это позволяет нам серьезно ускорять все эти процессы… Но это не произойдет за день или за неделю» — заявил он во время всеукраинского марафона.



В то же время, по словам Кулебы, Украина ожидала большего и рассчитывала на то, что Брюссель рассмотрит заявку на вступление нашей страны по ускоренной процедуре.

Евроинтеграция в военных условиях

16 марта Энергетическая система Украины официально завершила объединение с европейской и стала частью ENTSO-E.

ENTSO-E — европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, которая без учета Украины объединяет 43 операторов в 36 странах европейского континента. Организация была создана в июле 2009 года. Интеграция объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E предусмотрена Соглашением об Ассоциации между Украиной и ЕС.



«Украина стала членом „энергетического Евросоюза“. Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем», — написал на своей странице в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это событие.

21 марта еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгеи заявил, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в Евросоюзе.

Еврокомиссар добавил, что политики будут работать так быстро, как только смогут. Точных сроков он не назвал.

21 марта, согласно заявлению украинского языкового омбудсмена Тараса Кременя, Украина присоединилась к Европейской федерации национальных языковых институций (European Federation of National Institutions for Language, EFNIL).

Среди задач этой организации — контроль за соблюдением языкового законодательства, защита государственных языков, сбор материалов о языковой политике в ЕС и приобщение к изучению официальных европейских языков.

Статус кандидата на вступление в ЕС

1 апреля президент Европарламента Роберта Мецола заверила, что Украину быстро признают кандидатом на членство в ЕС, а Евросоюз поможет ей с восстановлением после завершения войны.

8 апреля Еврокомиссия передала Украине опросник для получения статуса кандидата в ЕС, являющийся основой для дискуссии, которая должна привести к выводу ЕК по поводу готовности Украины получить статус кандидата в ЕС.

«Здесь начинается ваш путь в Евросоюз. Мы будем в вашем распоряжении 24 часа в сутки, семь дней в неделю… Украина — наш друг, мы это прекрасно знаем. Украина разделяет наши ценности. А благодаря нашему соглашению об ассоциации Украина уже тесно связана с нашим Союзом. Поэтому мы максимально ускорим процесс, обеспечив при этом соблюдение всех условий», — заверила она.

Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен сказала, что заполнение опросника займет не годы, как обычно, а недели, поскольку Украина и ЕС «давно друг друга знают». Глава государства на это ответил, что Украина справится еще быстрее и ответы будут готовы через неделю.

Фон дер Ляйен также заявила, что украинскую заявку на вступление в Евросоюз хотят представить Совету ЕС уже летом.

«Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это за неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель — представить заявку Украины Совету этим летом», — сказала она журналистам во время поездки в Киев.



9 апреля вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что решение по поводу предоставления Украине статуса кандидата в ЕС могут принять во время саммита в июне 2022 года.

Стефанишина напомнила, что 8 апреля Украина получила официальный документ, «который символизирует первый этап присоединения к Евросоюзу».



«К этому даже страны, которые быстро вступили в ЕС, шли годами… Мы до войны проделали большую работу, поэтому подготовка документа Еврокомиссии длилась всего несколько недель. И уже в июне, когда пройдет саммит лидеров, на основании работы, которую мы проведем, будет приниматься решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза», — отметила она.



О том, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в ЕС не позднее июня, 12 апреля заявил также премьер-министр Денис Шмыгаль.

18 апреля Украина отправила Еврокомиссии первую часть опросника по вступлению в ЕС, сообщила Стефанишина.

Замглавы Офиса президента Андрей Сибига в эфире всеукраинского марафона рассказал, что украинская сторона в понедельник передала два тома ответов послу ЕС в Киеве.



«Теперь начинается новый конкретный отсчет с четким пониманием временных рамок… В ближайшее время ожидаются интенсивные разговоры как с нашими европейскими партнерами, так и с институциями ЕС… После получения формального ответа на опросник также ожидаем… ответа европейской стороны. Мне кажется, здесь можно быть достаточно оптимистичным».



После получения заполненного опросника Еврокомиссия будет готовить рекомендацию относительно выполнения Украиной Копенгагенских критериев вступления в ЕС.



Заполненную анкету-опросник передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу президент Владимир Зеленский.

«Другой путь»

24 апреля министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в выступлении на 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге заявил, что Украине не следует становиться членом ЕС, а нужно вместо этого пойти "другим путем" сближения с Евросоюзом. По его словам, Украина могла бы присоединиться к Единой экономической зоне ЕС или сохранить действующий уровень Соглашения об ассоциации. Шалленберг призвал к большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и ЕС.

Он также выразил мнение, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Владимир Зеленский. Он объяснил это тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

В МИД Украины выразили разочарование этими высказываниями.

«Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины, — заявил спикер украинского МИДа Олег Николенко в комментарии НВ.

Николенко напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже отмечал, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств.



В ведомстве подчеркнули, что у Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС.



5 мая глава Евросовета Мишель заявил, что внесет на рассмотрение лидеров заявку Украины, когда «наступит лучший момент».

«В Евросовете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского Совета. Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент, и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы. Будет ли это в июне или позже — я не могу сказать сегодня», — сказал он в интервью Интерфакс-Украина.



Мишель напомнил, что заявка Украины уже проходит все необходимые процедуры в ускоренном темпе.



«По сути, через несколько дней после того, как мы получили заявку, мы быстро приняли решение, поручив Еврокомиссии предоставить свои выводы. Обычно это занимает 8−9 месяцев. Де-факто решение было принято за несколько дней», — сказал глава Евросовета.



В тот же день во время выступления на донорской конференции в Варшаве Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

«Нужен быстрый шаг Украины в Евросоюз. Украине нужно быстро двигаться в Европейский Союз, приобретая статус кандидата, который нужно предоставить прямо сейчас, в условиях войны и в рамках специальной сокращенной процедуры», — заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что членство Украины в ЕС должно стать реальностью, а не обещаниями.

«Я знаю, что мы готовы к этим шагам, и вы это знаете. Я уверен, что большинство из вас это прекрасно понимают», — отметил Зеленский.

9 мая, во время выступления в Европарламенте, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет «несколько лет, возможно, несколько десятилетий».

Он предложил создать «параллельную организацию» для стран, которые хотят присоединиться к блоку (Украина, Грузия и Молдова) или покинули его, вероятно, имея в виду Великобританию. По словам Макрона, такое «европейское политическое сообщество» откроет для демократических европейских стран пространство для политического сотрудничества, безопасности, сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры и так далее.

Комментируя предложение Макрона, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что «отдельные западные политики» пытаются «подменить членство Украины в ЕС символическими форматами».

«Хорошая мина при плохой игре… Десятки тысяч украинцев заплатили своей жизнью за европейский выбор не ради новой серии игры в наперстки. Украина должна получить статус страны-кандидата», — подчеркнул Подоляк.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что идея президента Франции Эммануэля Макрона о новом европейском политическом сообществе не является альтернативой Евросоюзу для Украины.



Во время общения с журналистами после встречи с коллегами стран Большой семерки Кулеба сказал, что обсудил предложения Макрона с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом. Тот заверил, что идея не направлена на поиск альтернативного решения для европейских амбиций Украины.



По словам Кулебы, Украина не видит противоречия между предоставлением ей статуса кандидата на членство в ЕС и началом реформирования ЕС — они могут дополнять друг друга.

«Европа переживает времена перемен. И те, кто будут готовы принимать решения, получат самые большие дивиденды», — добавил министр.



9 мая Зеленский снова заявил, что рассчитывает на предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза в июне. В новом обращении глава государства подчеркнул, что 9 мая Украина передала ЕС вторую часть заполненного опросника, необходимого для получения статуса кандидата на членство

В то же время, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина однозначно показала, что является частью Европы, поэтому заявка на членство в Евросоюзе выглядит логичной.

«Мы настаиваем на полном членстве Украины в Европейском союзе. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, это тоже будет наукой после этой агрессивной войны», — отметила Бербок 10 мая.



Она добавила, что Европейский союз в контексте предоставления статуса кандидата найдет путь для того, чтобы Украина вступила в ЕС.



Евроинтеграция Украины в предыдущие годы

14 марта 1994 год — подсписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС.

1 марта 1998 года — Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС вступило в силу.

2005 год — принят План действий Украина — ЕС.

2007 год — начаты переговоры о заключении всеобїемлющего Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

2007, 2008 и 2009 годы — ЕС мобилизирует свой механизм гражданской защиты для первой оценки экологического вреда и борьбы против загрязнения в Керченском заливе, для оценки уровня наводнения в Днестре и Пруте, для помощи Украине в борьбе против пандемии гриппа, а также в предотвращении потенциального разрушения дамбы в Калуше.

2008 год — вступают в силу соглашение об упрощенном оформлении виз и о реадмиссии, начат визовый диалог, цель которого в долгосрочной перспективе — введение безвиза.

2007−2010 годы — ЕС предоставляет Украине пакет помощи в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства в размере €494 млн, еще €28.6 млн предоставляются в рамках инструмента поддержки управления.

2008—2009 годы — в рамках инвестиционного инструмента соседства ЕС выделил более €20 млн на пять проектов в Украине, преимущественно в сфере энергетики.

16 июня 2009 года во время заседания Совета по вопросам сотрудничества Украина — ЕС была политически одобрена Повестка дня Ассоциации Украина — ЕС (окончательное назание нового практического инструмента вместо Плана действий Украина-ЕС), которая являлась инструментом подготовки сторон к подготовке к реализации Соглашения об ассоциации до его вступления в силу.

2011−2013 годы — объявленный Еврокомиссией индикативный пакет помощи Украине в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства составил €470,1 млн.

21 ноября 2013 года — за несколько дней до встречи в Вильнюсе, правительство «регионалов», неожиданно решило приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Противостояние в этом вопросе власти и народа привело к Революции Достоинства.



21 марта 2014 года — была подписана политическая часть Соглашения о Евроинтеграции, 27 июня того же года — экономическая.

16 сентября 2014 года — Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали это соглашение, закон о его ратификации президент Петр Порошенко подписал сразу же. Страны ЕС ратифицировали Соглашение об ассоциации в течение следующих трех лет.

13 июля 2017 года — на саммите Украина — ЕС в Киеве был завершен процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины.

12 октября 2021 года — на саммите Украина — ЕС в Киеве подписано соглашение об Совместном авиационном пространстве.



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