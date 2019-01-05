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Демократы в США готовятся блокировать снятие санкций с Дерипаски - СМИ

Сегодня, 08:54
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Законодатели продолжат оценивать основания для решения администрации Трампа о снятии санкций с бизнеса Дерипаски.

Демократы в Конгрессе США разрабатывают стратегию по блокированию противоречивого решения администрации Трампа снять санкции с российского олигарха Олега Дерипаски.

Об этом пишет The Daily Beast.

В пятницу, 4 января, лидер демократов в Сенате Чак Шумер подготовил резолюцию, не поддерживающую решение Минфина о снятии санкций с компаний Дерипаски - EN +, Rusal и EuroSibEnergo.

В то же время, Шумер отметил, что и сам еще не принял решение о этой резолюции:

"Я делаю это не потому, что считаю, что Конгресс  должен принять эту резолюцию - я еще не принял такое решение - а чтобы сохранить процедурные возможности для этого".

Шумер заявил, что законодатели продолжат оценивать основания для решения администрации Трампа о снятии санкций с бизнеса Дерипаски.

Если Шумер подаст резолюцию о несогласии с этим решением, документ должен будет получить простое большинство голосов в верхней и нижней палатах Конгресса, чтобы попасть на стол Трампа. Впрочем, Дональд Трамп почти наверняка наложит вето на такую резолюцию. Для того, чтобы блокировать вето, потребуется единство конгрессменов.

Кроме того, в США действует закон о противодействии врагам Америки через санкции (CAATSA), который позволяет Сенату и Палате представителей блокировать усилия Белого дома по изменению санкций путем принятия общего решения о неодобрении таких действий в течение 30 дней после объявления администрации. По мнению американских законодателей, этот закон - один из лучших механизмов для блокировки снятия санкций с предприятий, связанных с Дерипаской.

Теги:   Олег Дерипаска Конгресс США США

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