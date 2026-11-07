Демократы в Конгрессе США обсуждают возможность подготовки нового пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму около 15 млрд долларов. Кроме того, законодатели стремятся добиться дополнительной поддержки украинской энергетики еще до начала работы нового состава Конгресса.

Об этом 7 ноября сообщает Financial Times со ссылкой на представителей Демократической партии.

По словам сотрудника комитета Палаты представителей по иностранным делам, демократы рассматривают возможность выделения Киеву нового пакета военной помощи объемом примерно 15 млрд долларов.

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После победы на промежуточных выборах демократы с января получат контроль над обеими палатами Конгресса. Они планируют воспользоваться своими бюджетными и надзорными полномочиями, чтобы увеличить поддержку Украины и усилить санкционное давление на Россию.

В то же время сторонники оказания помощи Киеву стремятся добиться принятия конкретных решений еще до начала работы нового состава Конгресса. Одним из ключевых направлений они определили поддержку украинской энергетики, которая регулярно подвергается российским ударам.

Для этого законодатели могут включить соответствующие положения в ежегодный законопроект об оборонной политике США (NDAA). В частности, старший советник организации Razom for Ukraine Мелинда Харинг отметила, что в документ могут быть внесены поправки, касающиеся санкций, разведывательной помощи Украине, поставок ракет-перехватчиков, а также систем Starlink и Starfield.

Еще одним направлением работы демократов станет пересмотр санкционного законодательства в отношении России. Как отмечает FT, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп воспользовался исключениями, предусмотренными санкционным режимом, вскоре после достижения договоренностей с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки.

Кроме того, демократы хотят усилить контроль за работой спутниковой сети Starlink, которую используют украинские военные. В прошлом месяце в работе сервиса было зафиксировано замедление по неустановленным причинам.

Представители Демократической партии также рассматривают возможность проведения расследований, касающихся внешней политики администрации Трампа и бизнес-интересов его семьи. В частности, они планируют проверить коммерческую деятельность специальных посланников президента — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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В то же время реализация этих инициатив будет зависеть от позиции республиканцев. Для преодоления возможного президентского вето демократам потребуется две трети голосов в обеих палатах Конгресса.

6 ноября в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на сохранение и усиление поддержки Киева со стороны США. По его словам, вновь избранные члены Конгресса и представители Демократической партии заверили его, что продолжат поддерживать Украину и не будут пытаться занимать нейтральную позицию между Киевом и Москвой.

5 ноября Зеленский подчеркивал, что Украина не получила 16 млрд долларов американской помощи, предусмотренной предыдущими договоренностями и решениями. По его словам, Киев должен добиваться выделения этих средств.

Он также выразил надежду на усиление помощи Украине со стороны США после победы демократов на промежуточных выборах.