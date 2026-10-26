В США ведущие демократы, которые в следующем году могут занять влиятельные посты, требуют от крупных банков и портов сохранять документацию, связанную со сделками с российским дизельным топливом .

Об этом в понедельник, 26 октября, пишет издание Axios.

В публикации подчеркивается, что расследование сделки президента США Дональда Трампа с Москвой станет ключевой задачей, если демократам удастся вернуть себе контроль над одной или обеими палатами Конгресса.

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Требование демократов свидетельствует о том, что расследование может затронуть, в том числе руководство больших компаний, а не только Белый дом, отмечает Axios.

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Согласно письму, которое было отправлено компаниям и портовым властям, «любой импорт российского дизельного топлива в США вызывает серьезные правовые вопросы и может стать предметом судебных исков, а также расследования Конгресса».

Под ним стоят подписи сенаторов-демократов Криса Кунса, Элизабет Уоррен, Рона Уайдена и Шелдона Уайтхауса. Если Демократическая партия вернет себе контроль над Сенатом, они будут кандидатами на руководство влиятельными комитетами по международным отношениям, банковскому делу, финансам и судебной системе соответственно, указывает Axios.

Письмо также подписал конгрессмен Грег Микс, который может возглавить Комитет по иностранным делам в случае смены большинства в Палате представителей. Кроме того, отмечается, что инициативу поддержал сенатор-республиканец Том Тиллис. Инициатором же выступила сенатор Джин Шахин.

В послании рекомендуется не содействовать «покупке, транспортировке, импорту, разгрузке, хранению, финансированию или распределению» российского дизельного топлива на территории США. Кроме того, демократы призывают не содействовать каким-либо соглашениям по поставке дизеля РФ на другие рынки.

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В письме, в котором упоминается об «ожидании дальнейшего парламентского надзора», также содержится призыв сохранять документы, касающихся сделок.

Дизельная сделка США и России — главное

9 октября президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным договорился о поставках сотен тысяч тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки с целью снижения цен. В тот же день Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию, действующую до апреля 2027 года и разрешающую поставки дизельного топлива из РФ на мировой рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение США слабым, а глава МИД Польши Радослав Сикорский усомнился в том, что Россия сможет найти дизельное топливо для экспорта, если даже в Москве фиксируют дефицит горючего.

19 октября вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что дизельное топливо из РФ начнет поступать на американский рынок в течение 15−20 дней с момента заключения коммерческих контрактов на поставку. При этом Россия готова увеличить поставки дизельного топлива в США с 500 тыс. тонн до 3,5 млн тонн в месяц, если ее нефтеперерабатывающие заводы будут работать в полном объеме.

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Ожидается, что первый танкер Agioi Fanendes с российским дизелем прибудет в США 7 ноября. Судно было загружено 22 октября в русском балтийском порту Приморск, писало агентство Reuters.