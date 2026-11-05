Сенат США будет расследовать действия администрации Трампа по ограничениям для Starshield и торговле российским дизелем — CNN
Сенаторы США планируют расследовать ограничения в работе Starshield в Украине (Фото: REUTERS/Aaron Schwartz)
Демократическая партия США планирует начать расследование действий администрации президента Дональда Трампа. В частности, сенаторы хотят выяснить, кто принял решение ограничить работу спутниковой системы Starshield в Украине.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на помощника демократов в Сенате.
По данным издания, Комитет Сената по международным отношениям уже обратился к частным компаниям и государственным учреждениям с требованием сохранить документы и записи, которые могут стать доказательствами в ходе будущих расследований.
Их планируют начать в январе 2027 года, после того как демократы получат большинство в Конгрессе.
Одно из таких писем было направлено генеральному директору SpaceX Илону Маску. В нем, в частности, поднимается вопрос об ограничении работы спутниковой системы Starshield в Украине.
Кроме того, аналогичные запросы получили порты, банки и частные компании, которые могли быть причастны к сделкам по поставке российского дизельного топлива.
Ограничения Starshield для ВСУ — что известно
14 октября украинская сторона сообщила об ограничениях скорости Starlink. Связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась при скорости свыше 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахедами.
Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично Илон Маск.
23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе.
В тот же день агентство Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование того, как Украина потеряла доступ к связи Starlink.
24 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают на той же скорости, что и до введения ограничений. По его словам, восстановление связи началось ночью, а уже к утру скорость была достаточной для полноценной работы.