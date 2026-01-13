Имитация деятельности. Африка вступает в еще один год циничного избирательного театра — The Economist

13 января, 23:33
NV Премиум
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49-летний премьер Эфиопии Абий Ахмед задумывается о нескольких десятилетиях у власти, отмечает The Economist (Фото: REUTERS/Tiksa Negeri)

49-летний премьер Эфиопии Абий Ахмед задумывается о нескольких десятилетиях у власти, отмечает The Economist (Фото: REUTERS/Tiksa Negeri)

Только в некоторых странах Африканского континента грядущие выборы можно считать действительно конкурентными и демократическими, пишет Том Гарднер, корреспондент The Economist в Африке.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Інавгурація президента Гани Джона Магами в січні 2025 року теоретично мала б продемонструвати міцне здоров’я демократії в Африці. Високопосадовці з усього континенту зібралися, щоб відсвяткувати чергову мирну передачу влади. Однак тривожні ознаки були помітні навіть у Гані, відомій як взірцева африканська демократія.

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Диктатор-популіст із Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре прибув у військовій формі та зі зброєю на поясі. Його зустріли вигуками захоплення. Таке позерство задало тон черговому вкрай невтішному року для африканських демократів, які переживають не найкращі часи. І немає підстав очікувати, що 2026‑й буде набагато ліпшим.

Хоча 2024 року опозиція несподівано перемогла, зокрема,

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Африка Выбори Мир впереди 2026 демократия The Economist

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