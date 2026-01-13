Имитация деятельности. Африка вступает в еще один год циничного избирательного театра — The Economist
49-летний премьер Эфиопии Абий Ахмед задумывается о нескольких десятилетиях у власти, отмечает The Economist (Фото: REUTERS/Tiksa Negeri)
Только в некоторых странах Африканского континента грядущие выборы можно считать действительно конкурентными и демократическими, пишет Том Гарднер, корреспондент The Economist в Африке.
Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2026 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.
Інавгурація президента Гани Джона Магами в січні 2025 року теоретично мала б продемонструвати міцне здоров’я демократії в Африці. Високопосадовці з усього континенту зібралися, щоб відсвяткувати чергову мирну передачу влади. Однак тривожні ознаки були помітні навіть у Гані, відомій як взірцева африканська демократія.
Диктатор-популіст із Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре прибув у військовій формі та зі зброєю на поясі. Його зустріли вигуками захоплення. Таке позерство задало тон черговому вкрай невтішному року для африканських демократів, які переживають не найкращі часи. І немає підстав очікувати, що 2026‑й буде набагато ліпшим.
Хоча 2024 року опозиція несподівано перемогла, зокрема,