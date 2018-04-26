Демократии показали свою неэффективность. Фрэнсис Фукуяма – о причинах побед популизма

Во время выступления в рамках лекции НВ Диалоги о будущем с Фрэнсисом Фукуямой, состоявшейся 26 апреля, американский философ, политолог, директор Центра демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма назвал три главные причины расцвета популизма.

Первая причина – экономическая. “Богатства, накапливаемые начиная с 1970-х, распределялись неравномерно и оказались сосредоточены в руках небольшого количества людей”, – сказал Фукуяма.

Вторая причина – политическая. По словам Фукуямы, многие демократии показали свою неэффективность в решении проблем. Они были нацелены преимущественно на краткосрочную перспективу – на то, чтобы быть избранными.

Третья причина – культура и идентичность. Природа глобализированного мира сегодня и свойственное ей движение людей через границы многих расстроила, полагает Фукуяма.

“Миграция – единственная причина, заставляющая людей голосовать за популистов”, – подытожил американский политолог.