«Можно четко проследить определенную разницу (по отношению к Украине — ред.) между двумя большими группами в рамках партии. То есть для классических центристов в рамках Демократической партии, для классических либералов, мы абсолютно четко определенный вопрос: мы жертва агрессии, мы демократия, которая борется за свободу слова, за право на собственное будущее, за будущее своих детей. Мы как раз все, о чем была Америка во время Холодной войны. Мы как раз о том, за что вообще стоит классический либерализм, за что стоит современная демократическая система», — заявил Краев в эфире Radio NV.

Реклама

По его словам, поэтому краеугольным камнем их внешней политики является поддержка Украины и ослабление России, которую они считают ключевой угрозой.

«То есть сдерживание России, сдерживание Китая и вот эти два полюса, скажем так, столкнулись на Украине. Поскольку Китай помогает России продолжать эту агрессию, Китай помогает Москве потенциально расширить эту агрессию на другие европейские государства. Китай сам готовится к агрессии против Тайваня, поэтому он будет наблюдать за результатом российской войны против Украины, чтобы понять, сможет ли он сам начать свою тайваньскую кампанию», — уточнил эксперт.

Краев добавил, что для «социалистов в рамках Демократической партии» Украина, Израиль, Тайвань и вся внешняя политика США это нечто рудиментарное, чем на самом деле не нужно заниматься. По его словам, «новые социалисты» считают, что нужно сконцентрироваться на том, чтобы помочь американцам лучше жить.

«И поэтому с такой точки зрения социалисты точно не являются нашими партнерами, Украина для них точно не является приоритетом, Украина для них точно не интересна. Поэтому даже в рамках самой Демократической партии мы не можем говорить об абсолютно проукраинском единодушии. И это, кстати, большая ошибка считать, как я часто слышу в наших публичных дискуссиях, что демократы — проукраинская партия, демократы являются той партией, которая исключительно поможет Украине и исключительно она сможет сделать так, что в Украине все будет хорошо. К сожалению, нет. К сожалению, в американской политике такой подход уже давно не работает», — подытожил эксперт.

Реклама:

3 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Демократическая партия одержала на них победу и будет контролировать обе палаты, в которых ранее большинство имели республиканцы. По предварительным данным, в Сенате демократы получают как минимум 54 места из 100, а в Палате представителей — не менее 228 мест из 435. Подсчет голосов продолжается.