«Демилитаризовать Приднестровье». Военный эксперт о потенциале российских сил в непризнанной республике — интервью 26 апреля, 23:49 СТАТЬИ, РЕПОРТАЖИ, ИНТЕРВЬЮ, МНЕНИЯ НВ Цей матеріал також доступний українською Герб непризнанного Приднестровья (Фото:Slava Murava Kiss / Flickr)

Для собственного безопасного будущего Украина должна демилитаризировать Приднестровье, а тем более если данное образование начнет военные действия, рассказал в эфире Радио НВ Олег Жданов, военный эксперт.

— Что вы видите в направлении Запорожья? Что там происходит?

— В направлении Запорожья российские войска пытаются вести атакующие действия для того, чтобы продвинуться в сторону города. Но насколько у нас есть информация от нашего Генерального штаба, успеха у них нет. То есть там ведутся тяжелые позиционные бои касательно удержания тех позиций, которые мы имели в предыдущее время.

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— Но параллельно я вижу новости о том, что Россия атакует регион ракетами.

— То, что ракеты атакуют регион, они пытаются нарушить инфраструктуру в самом регионе, в основном транспортную инфраструктуру. Это ясно. Потому что сегодня для нас это имеет большое значение, поставки тех войск, которые находятся в обороне, их же нужно пополнять, обеспечивать всем необходимым. Потому они и обстреливают регион ракетами.

- Вчера мэр Херсона сообщил, что российские оккупационные войска заняли городской совет. Видите ли вы там в том направлении какие-нибудь успехи украинской армии? Видите ли вы возможность параллельно отбивать юг в то время, как идут бои на Донбассе, как осаждают Мариуполь, например?

— Мы стараемся на херсонском направлении вести наступательные действия или атакующие действия. И иногда это приносит успех, и мы там освобождаем небольшие населенные пункты. Смотрите, это можно назвать своеобразными качелями. С одной стороны, они атакуют, с другой стороны мы атакуем. Где-то есть успех продвижения, где-то нет успеха продвижения. Но российская армия пытается удержать эти позиции. А мы стараемся их сдвинуть. И все эти атакующие действия связаны с тем, чтобы не дать возможности, обе стороны не дают друг другу перебросить войска на более важное направление. Особенно на донецком направлении или в зону ООС. Что касается подготовки референдума, к сожалению, здесь мы не можем противостоять. Потому что Херсон на данный момент находится под контролем российских войск, и я так понимаю, они будут спешить с проведением этого референдума, чтобы до 9 мая объявить создание какого-нибудь нового политического там образования. Хотя мы понимаем, я думаю, что и в России это понимают, что кроме внутреннего применения в РФ это ничего им не даст. А на внешнеполитической арене это может повлечь за собой еще одну волну санкций против России за счет фактической аннексии очередной части территории Украины.

— Согласитесь, если даже они сейчас проведут какое-нибудь действо, которое назовут референдумом в Херсонской области, пожалуй, это все-таки не такая победа, которую они надеялись объявить до 9 мая.

— Я с вами полностью согласен, что для них это будет вообще не победа. Хотя они будут пытаться ее продать обществу как большое достижение, новые территории и создание новых политических образований на этих территориях.

— Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин посетили Киев. По-видимому, приехали не с пустыми руками. Это какое-то экстраординарное событие? Беспрецедентное событие? Когда во время войны такого уровня чиновники приезжают в страну?

– Да. Это неординарное событие. И это свидетельствует о том, что наши интересы, по крайней мере, в этой войне полностью совпадают. И США выражают нам, таким образом, еще и политическую поддержку, что Украина является политическим партнером США и находится в сфере влияния интересов США. Это очень хорошо. И это очень показательно не только для РФ. Это показательно для всех остальных стран мира. Особенно для тех стран, которые еще не определились и пытаются удерживать чисто нейтральную позицию по отношению к войне РФ против Украины. Я имею в виду тот же Китай, Индию и там еще ряд стран, которые до сих пор не определились с тем, на чьей они стороне.

— Все-таки, как вы считаете, а зачем необходим был визит? Физическое присутствие. О помощи можно было как-то на расстоянии объявить. Как они это делали раньше?

— Да нет, здесь важно, что сам визит. Дело в том, что у нас вся Украина находится в военном положении. И на сегодняшний день нет ни одного региона, который был бы на сто процентов безопасен для его посещения. И тем не менее, таким образом, западные лидеры показывают РФ, насколько они чувствуют себя в безопасности, и насколько они готовы поддерживать Украину, как своего политического партнера. Это очень показательно, что они приехали в Киев. Особенно показательно было, когда Борис Джонсон вообще прогулку устроил по Крещатику вместе с нашим президентом. Несмотря на то, что ракетный удар мог быть нанесен РФ в любой момент. Это очень важно.

— Я так понимаю, что визит готовился в полной, строгой, абсолютной секретности, и когда уже Энтони Блинкен и Ллойд Остин были на полпути Владимир Зеленский так неожиданно случайно, наверное, на пресс-конференции сказал, что в Киев летит Блинкен.

- Возможно. Но он сказал, что летит. То есть, все могли начать искать самолет. И понимая, что у США достаточно хороший парк самолетов, которые не видят вообще РФ или система вооружения, то думаю, что в России был довольно сильный переполох: где летит, как летит, почему летит и что делать?

– Более 20 стран мира согласились встретиться на авиабазе США Рамштайн в Германии. Чтобы обсудить помощь Украине. Что это может быть за поддержка? Почему именно там?

— По моему мнению, эта встреча была организована США накануне голосования за законопроект о предоставлении военно-технической помощи Украине по принципу так называемого ленд-лиза. И, скорее всего, это будет главная организационная встреча в плане распределения и достижения договоренностей, кто, какое вооружение, в каком количестве и когда может поставить Украине. Почему? Потому что в данном случае США будут выступать страной-гарантом по поставке в Украину этих видов вооружения. И именно такова главная цель этой встречи. Тем более это не встреча стран-членов Альянса. Это встреча стран-партнеров. То есть каждая страна может высказать свою позицию и либо согласиться на поставку, либо не согласиться на поставку. Я имею в виду, что здесь не будет поиска коллективного «за» или коллективного «нет».

— У США есть какие-то инструменты влияния на эти страны? В хорошем смысле.

— Я думаю, что на сегодняшний день для США это уже не будет иметь столь серьезного влияния. любая страна может остаться при собственных интересах. Но это может повлиять на дальнейшие политические и экономические отношения между США и конкретно этой страной.

— Пентагон расширит учения для украинских военных, в частности, будут их учить, как использовать это новое оружие. Что вы можете сказать об этом сотрудничестве? Как оно сейчас в условиях войны продолжается? И сразу, опережая, многие могут нас сейчас слушать и подумать, что украинские военные могут сами сейчас кого хотите научить.

— Скажу так, что не во всем могут научить кого угодно. Дело в том, что действительно это вооружение, которое нам будут передавать, оно такое, что мы с ним еще не сталкивались. Во-первых, оно современное, оно высокотехнологично. И потому в любом случае прежде, чем садиться в эти самоходные артиллерийские установки, нужно овладеть, как они работают. Поэтому это необходимая часть передачи нам вооружения, чтобы мы могли максимально эффективно использовать его на собственные нужды для защиты Украины от российских войск. И я думаю, что там обучение, они готовят нам инструкторов. А уже дальше мы будем самостоятельно обучать собственные вооруженные силы в массовом порядке в соответствии с количеством поставленного нам вооружения.

— Правильно ли я понимаю, что то вооружение, которое сейчас получит Украина от западных партнеров, это те вещи, о которых ни в начале войны, ни в первую неделю войны даже речи не могло быть. То есть, это вообще какой-то новый уровень вооружения, о чем даже Украина мечтать не могла.

— Совершенно верно. Это совершенно новый уровень вооружения, который мы, кстати, можем получить, только добыв в борьбе его. Потому что мы смогли убедить Запад в том, что нас следует поддержать в борьбе с РФ только благодаря нашим военным победам. Когда все увидели, что Украина выстоит и что Украина способна не просто выстоять, а еще и победить РФ, при чем это желание, я так понимаю, есть не только у нас, а у большинства цивилизованного мира, что Россию нужно максимально ослабить в военном плане для того, чтобы устранить на международном уровне военную угрозу с ее стороны.

— Накануне появилась новость о том, что в телах десятков мирных жителей погибших в Буче и Ирпене обнаружены флешетты, дротики, которые использовались в артиллерийских снарядах еще во время Первой мировой войны. Этими проволочками были убиты люди. О чем это говорит? Это такая тактика специально использовать эти снаряды? Или уж просто нет оружия и получили что-нибудь самое старое?

— Дело в том, что немного не так, давайте я объясню. Есть такой вид боеприпаса для артиллерии, в котором находятся убойные элементы, которые выглядят как маленький гвоздь 40-миллиметровый, у него заостренный кончик, и на хвосте у него вместо шляпки, как у гвоздя, у него такое расплющивание в виде стабилизированного хвостовика стрелы, стабилизирующий его в полете. Это убойные элементы. В 152-миллиметровом снаряде таких элементов может быть до 10 тысяч. Это не гуманное оружие, опять же запрещенное международными конвенциями, и они применяются для поражения открытой и живой силы. То есть, эти снаряды для массового уничтожения личного состава. Кстати, почему они относят к негуманному оружию, потому что при попадании в тело человека этот дротик начинает вращаться хаотично, и делает очень глубокие рваные раны, что не дает возможности человеку выжить даже после поражения такими элементами. И наличие таких элементов на территории говорит о том, что Россия активно применяет эти снаряды. Их еще называют в народе снарядами из картечи.

— Руководство так называемого Приднестровья в ближайшее время может принять решение о «защита интересов республики». Я это цитирую, потому что об этом сообщают российские пропагандистские медиа. Что это значит? Этот набор всех этих новостей, о чем вам говорит?

– Здесь может быть две вещи. Первое — то, что они просто хотят, пытаются открыть второй фронт, чтобы растянуть наши Вооруженные силы. Потому что они не могут выполнить военные задачи, поставленные им главой России Путиным. На сегодняшний день я не представляю, как они могут добраться до Приднестровья. Это анклав, который находится между Румынией, Молдовой и Украиной. И Румыния – страна-член НАТО, Молдова не имеет выхода ни к морю, ни к нейтральному воздушному пространству. То есть то, что они проводят там мероприятия и будут сейчас пытаться мобилизовать какое-нибудь войско из самих приднестровцев, посмотрим, как у них это получится в настоящее время. Но я думаю, что это просто политическая расшатывающаяся ситуация с попыткой облегчить собственную ситуацию на восточном фронте в Украине.

— Если говорить об этом российском контингенте в Приднестровье? Скажите, пожалуйста, насколько он боеспособен, мощен, можно ли оттуда ожидать каких-нибудь «сюрпризов»?

— Контингент очень мал. Там неполная бригада, если оценивать по боеспособности, около 3000 военнослужащих. Из них до 1500 – это боевые подразделения, остальные – это подразделения обеспечения и охраны. Но там огромный арсенал боеприпасов. Там остались склады еще из 14 общевойсковой армии Советского Союза. Поэтому там калибр 152 боеприпаса. И кстати, там есть даже уникальные виды боеприпасов, там есть Гиацинты. Это повышенной мощности снаряды. Но большого боевого потенциала у этого подразделения нет. Кстати, я уже неоднократно обращал внимание, что в любом случае, как бы ни развивались события в дальнейшем, нам все равно придется решать вопросы Приднестровья. Если мы хотим построить систему национальной безопасности, то без демилитаризации Приднестровья мы этого никогда не сделаем. Поэтому если Россия сейчас поднимет этот вопрос, с одной стороны для нас это еще может и сработать на пользу. Все-таки мы будем вынуждены решить этот вопрос. На сегодняшний день единственный вопрос – это позиция самой Молдовы. Потому что до сегодняшнего дня Майя Санду занимала больше пророссийскую позицию. Она отказалась вводить санкции против РФ, выразила желание продолжать закупку российских газа и нефти и не вводить, не присоединяться к международному эмбарго против России.

— Она объяснила это тем, что в Молдове никак по-другому нельзя, экономически так сложилась ситуация.

— Я вам скажу, что это просто отговорка. Потому что у Молдовы очень тесные отношения с Румынией, добывающей нефть. И Румынию, которая может стать транзитером того же газа с территории Турции или с территории ЕС по южным маршрутам поставки газа в Европу. Поэтому это чисто политические отговорки. Я считаю, что если мы будем решать вопросы демилитаризации Приднестровья, то нам нужно действовать только в воинской части, пытаться заставить российские войска сложить оружие, а уже присутствие российских войск пусть решает Молдова. Если им нравится, то пусть российские войска остаются на их территории.

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