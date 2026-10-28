США в ходе мирных переговоров с Украиной и страной-агрессором Россией предлагали создать демилитаризованные зоны на Донбассе и Кинбурнской косе в Николаевской области, рассказал журналистам президент Владимир Зеленский, пишет Интерфакс-Украина в среду, 28 октября.

По его словам, США предлагали различные альтернативы для решения территориального вопроса, начиная с мирного плана из 28 пунктов. Одной из идей было создание демилитаризованных зон, что обсуждалось в различных документах.

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«Затем обсуждался вопрос по поводу Донбасса, было предложение создать буферную зону или демилитаризованную зону по обе стороны от линии соприкосновения», — сказал Зеленский.

Стороны также обсуждали вопрос Запорожской АЭС и формат land swaps (обмен землями).

Президент добавил, что среди предложений также была демилитаризация части Кинбурнской косы, которая могла бы остаться под контролем Украины. «Как компромисс мы были готовы это проговаривать», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что пока дальнейшего продвижения в территориальном вопросе нет.

«Мы готовы обсуждать вопросы территорий, потому что „русские“ постоянно хотят его обсуждать и делают это частью адженды. Но для этого нужны встречи на соответствующем уровне — это не какой-то вопрос, который якобы можно решить на уровне драфтов, каких-то предварительных разговоров или чего-то подобного», — сказал он.

Войска РФ оккупировали Кинбурнскую косу в марте 2022 года. В июне 2026 года ВСУ установили на косе украинский флаг. По данным ВМС, войска РФ оставили часть позиций на этой территории, но говорить о ее освобождении пока рано.

Ранее Зеленский сообщал, что РФ оккупировала менее 20% украинской территории. Президент подчеркивал, что он готов на мирное соглашение, которое предусматривало бы заморозку боевых действий вдоль нынешней линии фронта . При этом Киев никогда не признает оккупированные территории российскими . Зеленский также неоднократно подчеркивал, что российские требования выходят далеко за пределы Донбасса.

ISW подтверждал, что Путин стремится к полной капитуляции Украины, а его территориальные требования выходят за пределы Донецкой и Луганской областей. В то же время госсекретарь США Марко Рубио считает, что война в Украине «на самом деле касается Донбасса», который РФ не может захватить.