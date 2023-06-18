Кулеба высмеял слова Пескова о выполнении задачи по «демилитаризации» Украины и дал совет партнерам Киева 18 июня, 15:04 Кулеба после бредового заявления Пескова объяснил партнерам, почему нельзя останавливаться в поддержке Украины (Фото:Alina Smutko/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на бредовые заявления пресс-секретарь российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что Россия якобы практически выполнила мифическую «демилитаризацию».

В своем Facebook украинский министр высмеял его слова и предположил, какими могут быт дальнейшие шаги Кремля.

«В следующих сериях: Фактически все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является обузой для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и совершить Россию более сильной. Россия сильна как никогда», — иронически отметил он.

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Кулеба также дал совет партнерам Киева и заявил, что диктатор Владимир Путин сможет объяснить россиянам и потерю Крыма, и потерю Украины.

«Главное для партнеров — не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины. Жизнь без современной России возможна. А мы ежедневно работаем над новым оружием для сил обороны Украины, над укреплением мировой коалиции в поддержку Формулы мира и восстановлением Украины. Все это будет», — резюмировал глава МИД.

Ранее Песков заявил, что задача страны-агрессора по мифической «демилитаризации» Украины якобы уже во многом выполнена.

Перед этим Путин сделал невнятное заявление, которое содержит противоречия относительно цели нападения России на Украину: она может меняться или оставаться неизменной одновременно.