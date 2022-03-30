Посол Украины в Совбезе ООН: Демилитаризация России идет полным ходом 30 марта, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что демилитаризация России, которую проводят ВСУ, «идет полным ходом».

Война России против Украины — главные события 30 марта

Об этом он сказал в ходе выступления перед Советом безопасности ООН, чтобы подчеркнуть потери России в войне против Украины, сообщает Associated Press.

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Кислица рассказал, что с начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли более 17 тысяч военнослужащих, более 1700 единиц бронетехники и почти 600 танков.

Среди потерь российских оккупантов также 300 артиллерийских систем, 127 самолетов и 129 вертолетов, почти 100 ракетных установок, 54 системы ПВО и семь кораблей.

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По словам украинского дипломата, это «беспрецедентный удар по Москве, по сравнению с которым меркнут цифры советских потерь в Афганистане».

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