Посол Украины в Совбезе ООН: Демилитаризация России идет полным ходом
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что демилитаризация России, которую проводят ВСУ, «идет полным ходом».
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Об этом он сказал в ходе выступления перед Советом безопасности ООН, чтобы подчеркнуть потери России в войне против Украины, сообщает Associated Press.
Кислица рассказал, что с начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли более 17 тысяч военнослужащих, более 1700 единиц бронетехники и почти 600 танков.
Среди потерь российских оккупантов также 300 артиллерийских систем, 127 самолетов и 129 вертолетов, почти 100 ракетных установок, 54 системы ПВО и семь кораблей.
По словам украинского дипломата, это «беспрецедентный удар по Москве, по сравнению с которым меркнут цифры советских потерь в Афганистане».
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