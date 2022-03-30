Посол Украины в Совбезе ООН: Демилитаризация России идет полным ходом

30 марта, 12:01
Цей матеріал також доступний українською
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что демилитаризация России, которую проводят ВСУ, «идет полным ходом».

Война России против Украины — главные события 30 марта

Об этом он сказал в ходе выступления перед Советом безопасности ООН, чтобы подчеркнуть потери России в войне против Украины, сообщает Associated Press.

Видео дня

Кислица рассказал, что с начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли более 17 тысяч военнослужащих, более 1700 единиц бронетехники и почти 600 танков.

Среди потерь российских оккупантов также 300 артиллерийских систем, 127 самолетов и 129 вертолетов, почти 100 ракетных установок, 54 системы ПВО и семь кораблей.

Слушайте подкаст на эту тему

По словам украинского дипломата, это «беспрецедентный удар по Москве, по сравнению с которым меркнут цифры советских потерь в Афганистане».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ООН Демилитаризация Сергей Кислица Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ