Вызывает только смех. В Госпогранслужбе прокомментировали постоянные «приглашения» белорусов на борщ и водку 22 июня, 13:22 В Госпогранслужбе ответили на постоянные «приглашения» белорусов на борщ и водку (Фото:https://www.facebook.com/DPSUkraine)

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя постоянные «приглашения» белорусов на борщ и водку, заявил, что такая активность фиксируется после того, как было изменено руководство пограничного ведомства Беларуси.

«За последнее время мы наблюдаем, что Беларусь более активно начала осуществлять демонстрацию аудиозаписей. То с борщом, то с салом, а последнее — водка», — сказал он в эфире телемарафона.

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Демченко подчеркнул, что пограничное ведомство Беларуси возглавил новый руководитель.

«В этом лице прослеживается такой „след ФСБ“, обучение в Пограничной академии ФСБ России. Вероятно, он таким образом хочет продемонстрировать свои умения ИПСО, но кроме смеха и нелепых попыток влиять на Украину это более ничего не вызывает», — сказал он.

По его словам, украинские пограничники ответили на такие заявления.

31 мая белорусские пограничники в районе реки Желонь в Гомельской области включили аудиозапись о якобы «схожести» борщей.

20 июня белорусы заявили, что якобы, водка очень важна для украинцев и является «очень действенным средством для снятия стресса».

В понедельник, 19 июня, на всех переходах на украинско-белорусской границе прозвучало обращение полка имени Кастуся Калиновского к белорусским силовикам.

Полк обратился к военным вооруженным силам Беларуси с призывом бросать оружие и ни при каких обстоятельствах не идти на войну против Украины. В противном случае, по словам полка, белорусских силовиков ждет смерть.