Боевая система Delta на учениях НАТО в 2024 году (Фото: Министерство обороны Украины)

Украинская боевая система DELTA стала основной системой управления для объединенной команды стран-участниц на учениях НАТО REPMUS 2025.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 3 октября.

Он отметил, что с ее помощью было скоординировано более 100 беспилотных платформ — морских, подводных, наземных и воздушных.

Украина второй раз подряд присоединилась к учениям НАТО REPMUS 2025, которые являются крупнейшим международным мероприятием по отработке применения беспилотников в морских операциях.

Шмыгаль подчеркнул, что во время учений украинские военные поделились боевым опытом с партнерами по НАТО.

По его словам, DELTA подтвердила совместимость с новейшими стандартами Альянса, а также, что украинские технологии не только соответствуют стандартам НАТО, но и формируют новые подходы к ведению войны.

«Это — доказательство нашей способности быстро адаптироваться к любым боевым действиям на море, суше или в воздухе», — добавил глава Минобороны Украины.

В сентябре 2024 года украинские защитники представили боевую систему Delta на антидронных учениях НАТО в Нидерландах.

Введение в Украине системы Delta

27 октября 2022 года в США презентовали украинскую программу ситуационной осведомленности Delta, которая обеспечивает военных разнообразными данными о враге и координацию сил на поле боя. Система интегрирует на цифровой карте информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в частности — разведданные, не требует дополнительных настроек и может работать на любом устройстве — ноутбуке, планшете или мобильном телефоне.



4 февраля 2023 года Кабинет министров Украины принял решение о введении платформы цифровой осведомленности Delta в Силах обороны.

11 июля министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинская система Delta успешно прошла тесты НАТО, в частности, на совместимость с истребителями F-16.

Delta — это боевая система, построенная по стандартам НАТО. Она позволяет планировать операции и видеть поле боя в режиме реального времени, а также обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады, группировки.