Когда президент США Дональд Трамп объявил о задержании венесуэльского диктатора Николаса Мадуро , он представил вице-президента и давнюю соратницу Мадуро Делси Родригес как «желанного партнера Америки» для стабилизации ситуации в Венесуэле, которая страдает от наркотиков, коррупции и экономического хаоса.

В то же время, как сообщает Associated Press со ссылкой на секретные документы Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) и информацию от источников в правоохранительных органах, Трамп ничего не сказал о том, что Родригес годами находилась под пристальным наблюдением американских спецслужб и фигурирует в десятке уголовных производств.

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По данным АР, в 2022 году Родригес даже признали «приоритетной целью» для США из-за «значительного влияния» на торговлю наркотиками. DEA собрала детальное досье на соратницу Мадуро, датируемое 2018 годом. В нем перечислены ее известные сообщники и обвинения от наркоторговли до контрабанды золота. Как свидетельствуют записи, в начале 2021 года один анонимный информатор сообщил DEA, что Родригес использовала отели на карибском курорте Исла-Маргарита «как прикрытие для отмывания денег». США давно считают остров Маргарита стратегическим хабом для переправки наркотиков в Карибский бассейн и Европу.

Родригес также связывают с коррупционными схемами, в которых фигурирует Алекс Сааб — колумбийский предприниматель и близкий соратник Мадуро. В 2020 году он был задержан американскими властями по подозрению в отмывании средств, полученных через государственные контракты.

Однако журналисты обратили внимание, что США официально никогда не выдвигали против Родригес публичных обвинений. По данным АР, расследование в отношении нее проводило элитное подразделение DEA — та же структура, которая готовила доказательную базу для ареста Мадуро.

5 января Делси Родригес официально стала временным президентом страны. Церемония принесения присяги прошла под председательством спикера парламента Хорхе Родригеса. Мадуро в последнее время редко выезжал за границу, и именно Родригес играла ключевую роль во взаимодействии с союзниками страны, такими как Турция, Китай и Иран. В ответ на ее деятельность США и Евросоюз ввели против нее санкции из-за нарушения прав человека и уничтожения демократии в Венесуэле.

5 января Родригес во время обращения к Трампу призвала США к диалогу и улучшению сотрудничества.

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4 января Трамп заявил, что Родригес может заплатить «более высокую цену, чем Мадуро», если она «не сделает то, что правильно».

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что администрация Дональда Трампа не признает вице-президента Делси Родригес легитимным лидером Венесуэлы.

Операция США по вывозу Мадуро из Венесуэлы и ее последствия — главное

В ночь на 3 января в Каракасе были зафиксированы громкие взрывы, впоследствии над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, также местные жители сообщали о частичном обесточивании города.

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции в Венесуэле и заявил, что диктатора Николаса Мадуро вместе с женой захватили бойцы американского отряда спецназначения, а затем вывезли из страны. По словам Трампа, операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами США.

Президент США отметил, что госсекретарь Марко Рубио говорил с вице-президентом страны Делси Родригес, «и она, по сути, готова делать то, что мы считаем нужным, чтобы сделать Венесуэлу снова великой».

5 января Мадуро в суде в Нью-Йорке зачитали обвинения в наркотерроризме и обороте оружия. Он заявил, что не признает вины, и назвал себя «похищенным». Жена диктатора также не признала своей вины.

8 января министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США погибло около 100 человек — среди них охрана диктатора Мадуро и кубинские солдаты.