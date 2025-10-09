В журналистском расследовании говорится, что впервые удалось найти доказательства того, что венгерские агенты в Брюсселе пытались завербовать даже сотрудника Еврокомиссии.

Реклама

Неназванный собеседник, который в то время работал в ЕК, рассказал о человеке по имени «В», который на определенном этапе после знакомства пытался завербовать его для работы на венгерскую внешнюю разведку, за что предлагал деньги. Источник заявил, что отказался от этого. «В» находился в Брюсселе в 2015—2017 годах как дипломат.

Собеседник также рассказал, что «В» интересовался внутренними делами в Еврокомиссии и различными слухами, и озвучивал идеи, как привлечь больше венгров на важные должности в ЕС.

Источники издания в государственных структурах подтвердили его слова.

Читайте также: Депутаты Европарламента призвали Брюссель полностью прекратить финансирование Венгрии

Журналистам также удалось найти документ представительства Венгрии в ЕС, из которого следует, что «В» тогда числился сотрудником департамента политики сплоченности и работал под руководством тогдашнего посла в ЕС Оливера Варгеи. Сейчас он является бессменным еврокомиссаром от Венгрии.

Позже, как говорится в материале, «В» слишком очевидно засветился" в 2017 году из-за, как утверждают, чрезмерного давления из Будапешта, где хотели быстрее увидеть какие-то результаты его работы.

Журналисты выяснили, что в настоящее время он имеет звание подполковника и работает в Национальном информационном центре. Оно консолидирует информацию всех венгерских разведывательных структур.

Варгеи отказался от комментариев, а его пресс-секретарь сообщила об «отсутствии доказательств», что он нарушил какие-либо обязательства.

«В» также проигнорировал просьбы о комментариях.

Spiegel утверждает, что журналисты нашли имена еще двух вероятных венгерских шпионов, которые в тот период тоже привлекли к себе внимание.