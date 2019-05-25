Дело украинских моряков: опубликован полный текст решения Международного трибунала Сегодня, 18:32 1464 Цей матеріал також доступний українською МИД Украины Украина выиграла у России иск по делу украинских моряков МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины опубликовало полный текст решения Международного трибунала ООН по морскому праву в деле украинских моряков.

Согласно документу, Россия должна немедленно освободить захваченные украинские корабли.

Кроме того. в Украину должны немедленно вернуться 24 военнопленных украинских моряка.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украиныпротив Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

Читайте также: Зеленский отреагировал на решение Международного трибунала по украинским морякам

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.

25 ноября 2018, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, преградив проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.

