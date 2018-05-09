Дело Украины против России попало в Большую палату ЕСПЧ

Дела Украины против России о нарушениях прав человека в анексированном Крыму и на Донбассе передано в Большую палату суда.

"Палата Европейского суда по правам человека, которая рассматривает четыре межгосударственные заявления, поданные Украиной против России, решила отказаться от юрисдикции над ними в пользу Большой Палаты", - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Палата может отказаться от своей юрисдикции, если дело поднимает серьезный вопрос, касающийся толкования Европейской конвенции по правам человека или протоколов к ней, как в случае с Украиной.

Большая палата состоит из 17 судей, тогда как в стандартных делах решения принимают 7 судей ЕСПЧ.

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Украина ранее подала в ЕСПЧ пять исков против России в нарушениях Европейской конвенции по правам человека со стороны России и контролируемых ею вооруженных групп. Заявления поданы по нескольким статьям, среди которых статья 2 (право на жизнь), статья 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), статья 5 (право на свободу и безопасность), статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство).

Также в ЕСПЧ находится около 100 индивидуальных исков от граждан относительно событий на Донбассе.

Суд признал, что Украина не контролирует эту территорию, и это создает объективные препятствия для национальных органов.