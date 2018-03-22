Дело Скрипаля включили в повестку саммита Европейского совета

На саммите Европейского совета, который стартует 22 марта в Брюсселе, обсудят, в частности, отравление в Великобритании бывшего работника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом на условиях анонимности сообщил журналистам один из чиновников Европейского совета, передает Интерфакс-Украина.

"В целом в повестке дня в четверг и пятницу десяток пунктов. Мы начнем с торговли, единого рынка, европейского экономического семестра и социальных вопросов. В повестке - Турция, Западные Балканы, Brexit, союз рынков капиталов - обо всем этом пойдет речь. И, кроме того, Россия - инцидент Солсбери", - заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон согласились принять меры для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за применение химического оружия против гражданских в британском Солсбери.

Великобритания обвиняет Москву в покушении на убийство бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Их обнаружили без сознания на скамейке в торговом центре города 4 марта. С тех пор они находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

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