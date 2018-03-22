Дело Скрипаля: в Москве закрывается Британский совет

В Москве Британский совет работал с 1959 года

Международная организация Британский совет заявила о прекращении своей деятельности в России в связи с требованием Министерства иностранных дел РФ.

"Британскому совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы", - говорится в заявлении организации.

В Британском совете выразили сожаление в связи с решением российских властей.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригласил российских сотрудников Британского совета продолжить работу в Киеве.

Британский совет (British Council) представляет Великобританию по всему миру в области культуры и образования. В Москве организация работала с 1959 года.

Напомним, что Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломатов, а также предписало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его деятельности.

Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с применением химического оружия в британском Солсбери. Лондон считает, что за отравлением токсическим веществом Новичок бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.