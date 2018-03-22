Дело Скрипаля: в Москве закрывается Британский совет

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Москве Британский совет работал с 1959 года
Фото: British Council

В Москве Британский совет работал с 1959 года

Международная организация Британский совет заявила о прекращении своей деятельности в России в связи с требованием Министерства иностранных дел РФ.

"Британскому совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы", - говорится в заявлении организации.

В Британском совете выразили сожаление в связи с решением российских властей.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригласил российских сотрудников Британского совета продолжить работу в Киеве.

Британский совет (British Council) представляет Великобританию по всему миру в области культуры и образования. В Москве организация работала с 1959 года.

Напомним, что Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломатов, а также предписало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его деятельности.

Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с применением химического оружия в британском Солсбери. Лондон считает, что за отравлением токсическим веществом Новичок бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове