Дело Скрипаля: Посольство РФ попросило предоставить образцы отравляющего вещества

Представитель посольства России в Великобритании заявил, что РФ будет готова ответить на ультиматум британских властей по отравлению Сергея Скрипаля и его дочери после того, как будут предоставлены образцы отравляющего вещества.

Об этом передает Reuters.

В посольстве также сообщили, что власти РФ не связаны с отравлением, а на обвинения со стороны британских властей "последуют ответные меры".

"Россия не ответит на ультиматум Лондона, пока не получит образцы отравляющего химического вещества", - заявил представитель посольства.

Ранее МИД РФ призвал Великобританию не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой в контексте расследования отравления экс-агента Сергея Скрипаля.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Скрипаля.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

Также Мэй отметила, что Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон примет самые серьезные ответные меры.

В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что заявление Мэй в парламенте о возможной причастности Москвы к отравлению Скрипаля и его дочери напоминает "цирковое шоу".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона.

Смотрите также

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Власти Великобритании подозревают, что к отравлению причастен Кремль, и уже пригрозили РФ частичным бойкотом ЧМ-2018 по футболу. СМИ же заговорили о скором введении Лондоном новых санкций.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.