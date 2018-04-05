Дело Скрипаля: Посол Британии при ООН сравнила Россию с профессором Мориарти

Посол Великобритании при ООН Карен Пирс сравнила предложение России о совместном расследовании отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с тем, если бы главного антагониста рассказов о Шерлоке Холмсе привлекли к расследованию его же преступлений.

"Допустить российских ученых к расследованию, когда они являются наиболее вероятными исполнителями преступления, - это если бы Скотланд-Ярд пригласил профессора Мориарти", - сказала она, передает The Washington Post.

Стоит отметить, что в ходе заседания Совета безопасности ООН, созванного Британией 14 марта в связи с отравлением Скрипалей, постпред России Василий Небензя также вспомнил персонажей британского классика Артура Конан Дойля.

Он сказал, что члены британского правительства, обвиняющие Россию в причастности к применению силы в Солсбери, выступают в роли "коллективного инспектора Лестрейда", который, по его словам, "не обладает сугубым интеллектом и не владеет дедуктивным методом".

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Напомним, что 4 апреля члены Организации по запрещению химического оружия не поддержали предложение России относительно совместного расследования отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.