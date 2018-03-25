Дело Скрипаля: Кремль назвал действия Лондона "невиданным хамством", граничащим с бандитизмом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Лондона в деле об отравлении Сергея Скрипаля являются "невиданным хамством".

По мнению Пескова, последние действия Лондона в рамках дела Скрипаля, являются "невиданным хамством", которое граничит "с бандитизмом в международных делах".

"Вы видите, что президент Путин хранит абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку. И в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность", - цитирует Пескова Интерфакс.

По его словам, для России главное "справиться с этой провокацией".

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

Также Мэй объявила об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Соединенное Королевство и отмене остальных запланированных встреч на высшем уровне с представителями России.

Мэй посетовала, что Москва ответила на все просьбы доказать свою непричастность к отравлению с "сарказмом и презрением".

Отметим, что РФ отвергла все обвинения и в ответ на действия Лондона выслала 23 британских дипломата.

Страны Евросоюза и США в знак солидарности с Лондоном также могут ближайшее время выслать российских дипломатов.

Президент РФ Владимир Путин все обвинения Лондона в адрес РФ назвал "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.

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